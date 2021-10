María Laura Santillán y una desesperante confesión: "No me quiero morir"

La conductora rompió el silencio en LN+ y dio detalles de un grave problema de salud que vivió años atrás. María Laura Santillán, a corazón abierto.

La periodista María Laura Santillán reapareció en televisión luego de su escandaloso adiós de El Trece y reveló detalles del maltrato sufrido en el último tiempo, antes de que las autoridades del Grupo Clarín le indicaran dónde estaba la puerta de salida. Sin embargo, también se pronunció sobre un dramático momento que le tocó vivir y en el cual tuvo miedo de morir.

“Yo tuve cáncer de mama hace algunos años, y cuando me sacaron el tumor en la operación descubrieron que era muy pequeño pero muy malo, y un día me dijeron que tenía que hacerme quimioterapia durante meses”, comenzó diciendo María Laura Santillán, quien padeció un tumor mamario que le fue extraído durante el año 2014 cuando era una de las caras visibles de Telenoche.

Haciendo memoria y recordando lo difícil que fue transitar ese suceso, María Laura Santillán agregó: “Casi me desmayo ese día, a partir de ese día la sensación de que me podía morir, que creo que nadie la tiene hasta que aparece, es terror; pensar que te podés morir es terror, y entonces escribir columnas de 50.000 muertos, después 100.000, ya no podía ni escribir de la angustia”.

“¿Entendés lo que es morir solo? Yo tuve tanto miedo, tuvo mucho tiempo miedo, porque es algo que no se te ocurre pensar que podés desaparecer, y empezás a pensar cosas loquísimas. Yo entraba a mi cuarto y decía: ‘¿Y con esto que va a pasar después que no esté? ¿Quién se va a ocupar de mi mamá cuando no esté? ¿A mis hijas qué me falta decirles?’; y pasás de eso a: ‘¡No me quiero morir!’”, sentenció María Laura Santillán.

María Laura Santillán reapareció y reveló la discriminación que sufrió en El Trece

“Es la primera vez que voy a la tele desde que terminó mi trabajo en El Trece después de 30 años. Tardé un poco y estaba muy triste... estuve muy triste y no acepté ninguna invitación. Extraño muchísimo”, comenzó diciendo María Laura Santillán. Pese a seguir trabajando en radio, la exconductora del noticiero central de El Trece siente nostalgia por los tiempos pasados.

in filtros, Santillán manifestó: “Estoy todos los días en la radio, eh. Extraño estar liderando un equipo, estar escuchando, a mi me gusta mucho el repartir el lugar, que todos se luzcan, que nos escuchemos. Por suerte todos mis compañeros no paran y me hicieron un aguante... hay amigos del alma y personas que me han hecho un aguante increíble y eso me tuvo entretenida pero claro que estoy triste... 30 años son más largos que un matrimonio”.

Sin dar nombres, María Laura Santillán fue consistente y manifestó cuál fue el factor que determinó su salida de El Trece. "Fue la decisión de una persona del canal, quería gente más joven", explicó la conductora, quien tiene 59 años y una amplia trayectoria dentro del mundo periodístico.