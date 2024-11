Farmacéuticos alertan por la falta de vacunas contra el dengue en Santa Fe: "No hay disponibilidad" Los profesionales de la Salud aseguran que "no hay disponibilidad de vacuna contra el dengue" para el sector privado y desconocen la fecha para la provisión de nuevas dosis. Afirman que los santafesinos "no está yendo a vacunarse por el rango etario que fijó“el gobierno de Pullaro.

24 de noviembre, 2024 | 17.34 Si bien el Gobierno de la provincia de Santa Fe ya aplicó 49.875 vacunas contra el dengue, crece la preocupación por la falta de provisión de la segunda dosis para el sector privado, que podría afectar a la inmunización de aquellos que iniciaron sus esquemas, pero no cumplen con los requisitos que establece el sector público para acceder a ella. Los profesionales de la Salud aseguran que "no hay disponibilidad de vacuna contra el dengue" y desconocen la fecha para la provisión de nuevas dosis. “La ilusión era que empiece a entrar ahora porque tenemos mucha gente que padeció la enfermedad y quiere empezar a vacunarse y no tenemos vacuna”, afirmó el farmacéutico Mariano Acosta. “No nos dicen a nosotros cuál es el motivo y en el canal privado ninguna droguería tiene la vacuna”, aseguró Acosta en diálogo con Sol Play. En ese sentido, advirtió que hay "gente que está en el cuadro vacunal y la tuvo que interrumpir. Hay gente que se puso la primera vacuna, invirtió su dinero, su tiempo y ahora no tiene acceso a la segunda". En ese marco, el farmacéutico sostuvo que "no está yendo la gente a vacunarse porque el Gobierno compró las vacunas, pero no hay una demanda masiva de la población en los hospitales para el rango etario que fijó“. El programa de vacunación comenzó el 9 de septiembre en tres departamentos del norte provincial: San Cristóbal, 9 de julio y General Obligado. Esa misma semana, el operativo se trasladó a las ciudades de Santa Fe y Rosario. Sin embargo, más de dos meses después del inicio del esquema, la población santafesina muestra un desinterés por la vacunación contra la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti. En la ciudad de Santa Fe, entre noviembre del 2023 y abril del 2024, se notificaron 4.088 casos por la picadura del mosquito, con lo cual se estima que por nexo epidemiológico fueron entre 30 y 40 mil, y 50 mil en toda el departamento. En la Provincia hubo más de 60 mil casos detectados y una proyección mayor a 600 mil. Cómo es y cuánto cuesta el primer test argentino de dengue aprobado por ANMAT Previo a la temporada de verano que traerá una nueva ola de dengue, la ANMAT aprobó el Kit Detect-AR Dengue TEST de ELISA NS1, el primer test nacional de antígenos para diagnosticar esta enfermedad. El desarrollo estuvo a cargo de científicos del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, CONICET-FIL) y será fabricado y comercializado por Laboratorio Lemos, una empresa argentina. Este test, diseñado para profesionales de la salud, permite detectar en solo tres horas los cuatro serotipos de dengue, ofreciendo una alternativa más accesible que los tests importados que se venían utilizando hasta ahora. MÁS INFO Dengue Activan protocolo de seguridad por nuevos casos autóctonos de dengue en Córdoba El kit no solo identifica la proteína viral NS1 en pacientes en fase aguda, sino que también permite procesar hasta 96 muestras en simultáneo, con resultados en tres horas. Esto representa un avance significativo en términos de rapidez y practicidad, especialmente en escenarios de brotes epidemiológicos. Carlos Buyo, gerente comercial de Laboratorio Lemos, subrayó el beneficio económico del nuevo producto: “Será más económico que los tests importados”. Además, Jorge Carradori, director técnico del laboratorio, adelantó que la producción podría escalarse para abastecer tanto al mercado local como a la exportación. TWITTER

