Guido Kaczka recibió una insólita pregunta de Jorge Moliniers que lo descolocó en vivo

Jorge Moliniers fue como invitado a Bienvenidos a Bordo, el programa de Guido Kaczka por El Trece, y lo sorprendió con una pregunta en plena presentación.

Guido Kaczka fue sorprendido en vivo una vez más en Bienvenidos a Bordo, el programa que conduce por El Trece, en esta oportunidad por un famoso como Jorge "Jorgito" Moliniers. El bailarín que se destaca en ShowMatch, La Academia, por el mismo canal de televisión, asistió al estudio y se divirtió a pleno con el conductor, que antes de empezar con las preguntas y las respuestas habituales en este ciclo suele intercambiar diálogos muy entretenidos con los invitados semana a semana.

“¡Mirá quién está! Moliniers, Moliniers, Moliniers”, comenzó el actor, productor y presentador de 43 años, fiel a su estilo grandilocuente. “Empezó con los abrazos. ¡Vamos, Jorgito!”, acotó Hernán Drago, quien también participó de la emisión. Al mismo tiempo, Guido volvió a saludarlo: “¡Moliniers! ¿Estás bien, ´Moli´?”.

Guido Kaczka fue sorprendido en vivo por Jorgito Moliniers en Bienvenidos a Bordo

En ese momento, fue cuando llegó la pregunta del bailarín que le llamó la atención al conductor de El Trece:

Moliniers: “¿Cómo estás, Guido, ya estamos al aire?”.

Kaczka: “¿Cómo si ya estamos al aire? ¡Sí, estamos al aire! Pero qué, ¿hacer esto en la vida es re raro?”.

M: “¿No, por qué no?”.

K: “¿Ah, sí? ¿Esto podríamos haber hecho fuera del aire?”.

M: "Me vas a hacer poner rojo... Estoy contento, estoy contento de volver, Guido”.

K: “Ah, ¿por qué hace rato que no venías? Vos sos bueno Moliniers, sos buena persona".

M: “No sé si soy bueno, intento. Trato de hacer una revisión de mis errores cada noche antes de dormir, pongo música para meditar, me tomo el tecito con jengibre y limón, y pienso en el día. Trato de redimirme día tras día. De repente hablo un poquito de más, tengo que cerrar más mi boca... Te conozco y te cuento todo, tengo que ser un poco más reservado, creo”.

Matías Antúnez se negó a probar un plato ante Guido Kaczka

El compañero del carpintero Nahuel López Matheu en Bienvenidos a bordo, que sorprende por su destreza física en El Trece, suele degustar diversas comidas preparadas por los participantes, aunque en esta oportunidad no quiso hacerlo ante unos ravioles caseros que se veían deliciosos: “Hoy no puedo probar comida. Tengo que hacer ayuno por una competencia y el nutricionista me dijo que hiciera 20 horas, así que no puedo”, reconoció. Luego, llegó la pregunta picante del conductor: “Le hubieras dicho ‘andá vos’. ¿Cómo te va a decir de hacer tantas horas? ¿Cuántas vas?”.

Guido Kaczka y Jorgito Moliniers se divirtieron en vivo en Bienvenidos a Bordo, por el Trece.

“Y, no sé... Creo que doce horas, pero hasta las 20 sé que no puedo comer nada. Me encantaría, no sabés el hambre que tengo”, confesó Antúnez. “Sos masoquista vos también, ¿cómo vas a venir atrás de los ravioles?”, acotó Kaczka. “Qué hambre, no aguanto más”, cerró Antúnez.