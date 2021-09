Hicieron enojar a Guido Kaczka en Los 8 escalones: "Hay que pensarla, Víctor"

Víctor, un participante que ya había ganado el millón de pesos, se equivocó en una respuesta y desató la ira de Guido Kaczka.

Enojado por una respuesta incorrecta, Guido Kaczka le hizo un picante pasaje de facturas al aire a un ganador de un millón pesos. "Hay que pensarla, Víctor", sentenció, decepcionado.

El conductor del exitoso programa de preguntas y respuestas Los 8 escalones comenzó la emisión de este lunes con mucha euforia. Entre los concursantes se encontraba Víctor Muñóz, el taxista de Los Polvorines que en el anterior programa se había ganado el tan ansiado millón de pesos, y como es lógico, Guido esperaba una muy buena performance suya.

"Vuelvo porque quiero renovar el auto, el que tengo ya está bastante viejo, y quiero (comprar) otras cositas para mi esposa", aseguró el chofer de la zona Norte del Gran Buenos Aires al ser consultado, al comienzo del ciclo, por su regreso al certamen. Y luego de una serie de respuestas correctas se produjó el desliz que provocó el enojo de Kaczka.

"Víctor, ¿en qué se divide el género de un sustantivo? ¿En singular o plural o en masculino y femenino?", le preguntó Kaczka. "Singular y plural", respondió el concursante, otra vez, sin pensarlo demasiado. "No, masculino y femenino", retrucó el conductor de El Trece visiblemente decepcionado. "¡¡¡¡No la pensó!!!!", agregó descolocado ante las cámaras. "Se apuró", opinó Marina Calabró,, quien esta semana forma parte del jurado rotativo del programa.

"Se apuró", coincidió Kaczka. Y advirtió: "Hay que pensarla Víctor y vos sos experimentado porque ya ganaste el millón. Estoy seguro que la sabías. Es el género de un sustantivo". "Sí, sí", aseguró, algo triste y abrumado, el taxista.

María Kodama sorprendió en El Trece con su debut con Guido Kaczka: "Me fascinó"

María Kodama debutó como jurado en Los 8 escalones del millón, el programa de Guido Kaczka por El Trece, e impactó tanto a los presentes en el estudio del canal como a los televidentes con su sabiduría, su inteligencia y los recuerdos de su vida junto a su exmarido Jorge Luis Borges. “Escritora, maestra, profesora, ella cuida celosamente algo que es patrimonio de la Argentina y del mundo, que es la obra de Borges”, la presentó el conductor durante la emisión del martes 21 de septiembre de 2021.

Igualmente, más allá de esta inclusión de lujo que se llevó las miradas y los comentarios principales, el panel también estuvo integrado por Carmen Barbieri, Martín Liberman, Nicole Neumann y Santiago Do Rego. A modo de introducción de la nueva participante prestigiosa e inesperada para muchos, el líder del ciclo indagó acerca de sus primeros acercamientos hacia el escritor argentino más destacado y reconocido de la historia, quien murió a los 86 años el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza.

“A veces se trata de intentar a Borges, siempre con un diccionario y libros de historia al lado... ¿No es cierto, María?”, le preguntó, y ella no tuvo problemas en responder: “No sólo con la obra de Borges, sino en toda relación humana, lo primero es sentir. Si uno no siente hay que esperar, porque nuestra mente todavía no está lo suficientemente entrenada para aprender eso con los sentidos”.