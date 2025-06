Chau Vogue: dolor por lo qué va a pasar con la mítica revista de moda.

Después de casi cuatro décadas al mando de Vogue en Estados Unidos, Anna Wintour, la figura más influyente en la historia de la revista, dejará su icónico puesto como editora en jefe. La noticia fue confirmada este jueves por medios estadounidenses y marca el fin de una era para lo que durante años se conoció como "la biblia de la moda".

La periodista británica de 75 años, célebre por sus gafas oscuras, su corte bob y su legendaria exigencia, anunció su salida en una reunión interna, aunque no se alejará del todo: continuará como directora de contenido global de Condé Nast, supervisando todas las publicaciones del grupo, excepto The New Yorker. Entre sus responsabilidades seguirán Vanity Fair, GQ, Allure, Glamour y AD, entre muchas otras.

Anna Wintour deja la dirección de Vogue tras casi 40 años.

Wintour ingresó a Vogue en 1988 y desde entonces impuso un estilo único y rupturista. Su primera tapa, una modelo con jeans de USD 50 y un suéter de Christian Lacroix de USD 10.000, marcó un antes y un después. Bajo su liderazgo, Vogue empezó a poner a celebridades en las portadas y convirtió la publicación en una referencia cultural global. Su carácter implacable inspiró el personaje de Miranda Priestly en El Diablo viste a la Moda, basada en un libro escrito por su exasistente. Pese a esa imagen fría, un documental reveló también su costado más humano.

Los 90 están de vuelta: la serie que revive la era dorada de la moda ya llegó a Disney+

Durante la Semana de la Moda de Londres, la industria hizo una pausa para mirar hacia atrás y celebrar una época inolvidable. Con una proyección especial, se presentó "In Vogue: The 90s", una nueva serie documental que recorre en seis capítulos una de las décadas más influyentes de la moda moderna.

Impulsada por la legendaria Anna Wintour y otros protagonistas clave, la serie explora cómo los años 90 transformaron la moda en un fenómeno global, fusionándose con la música, el cine y la cultura pop. “Fue una década increíblemente creativa. Las modelos se convirtieron en celebridades, y la moda se volvió parte del lenguaje cotidiano”, dijo Wintour en la avant-premiere.

"In Vogue: The 90s" ofrece acceso exclusivo a voces icónicas como Naomi Campbell, Kate Moss, Linda Evangelista, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Kim Kardashian, Tom Ford y Stella McCartney. Además, revive los días dorados en que diseñadores como John Galliano y Alexander McQueen desafiaban las reglas con propuestas arriesgadas, y en que Gucci renacía bajo el mando de un joven Ford. “Fue el apogeo de la moda. Había más libertad creativa, menos reglas y desfiles con presupuestos enormes”, comentó el diseñador Harris Reed, quien también participa en la serie. La serie se encuentra disponible en Dinsey+ y es una cita obligada para los nostálgicos, fanáticos de la moda y quienes quieran entender por qué los 90 siguen marcando tendencia.