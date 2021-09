Aníbal Fernández le respondió a Jorge Lanata por un informe repetido: "Devaluadísimo"

El periodista macrista presentó un informe para criticar al flamante ministro de Seguridad, quien no tardó en cruzarlo.

A una semana de asumir como ministro de Seguridad, Aníbal Fernández fue blanco de un bochornoso informe del periodista macrista Jorge Lanata. En su programa por El Trece, Lanata acusó a Aníbal Fernández con supuestas deudas por exceso de velocidad.

Lanata presentó un informe que sugiere que existe venta de droga a escasos metros de la Dirección de Investigaciones de la Policía bonaerense, y a pocas cuadras de la sede del Ministerio de Seguridad de la Provincia, en La Plata, aunque los únicos papeles que pudo mostrar fueron los de multas de exceso de velocidad en la Ciudad de Buenos Aires.

No conforme, para reforzar la operación, agregó un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que plantea el riesgo de que en la Argentina nazcan organizaciones vinculados al narcotráfico. “En este contexto el hombre elegido por el Gobierno para combatir el narcotráfico es Aníbal Fernández, autor de la famosa frase ‘sensación de inseguridad’. ¿Dirá lo mismo ahora del fenómeno narco?”, completó el periodista, aunque después tenga que aclarar los tantos ante la Justicia.

Como era de esperarse, Fernández no se quedó callado y salió a responderle a través de su cuenta de Twitter. "Devaluadísimo el programa de Lanata. Eso me cuentan y con lo poco que le queda, repite su nota de 2 de agosto de 2015, conocida por todos por la infamia que es", lanzó en referencia a la acusación que el periodista no pudo probar y que vinculaba al funcionario con el narcotráfico. “Si el precio para seguir trabajando por un país mejor sigue siendo esta mugre, la pago con convicción y amor a la patria”, completó el ministro.