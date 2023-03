Grave denuncia de la madre de Cande Tinelli contra Coti Sorokin: "La tenía sometida"

Soledad Aquino hizo un contundente descargo sobre su exyerno, Coti Sorokin, y aseguró que tuvo una relación tóxica con su hija, Cande Tinelli.

Soledad Aquino habló por primera vez sobre la relación que su hija, Candelaria Tinelli, mantuvo con Coti Sorokin durante dos años. En su descargo, la exesposa de Marcelo Tinelli aseguró que el cantante era "celoso, posesivo y muy enfermo".

Se sabe que la relación de Cande Tinelli y Coti no terminó de la mejor manera. Según se rumoreaba, el músico tenía comportamientos tóxicos hacia Candelaria, la celaba frecuentemente y ni siquiera la dejaba verse con sus amigas. Aquino confirmó todo esto y confirmó que se trataba de un vínculo tóxico.



"A Cande la noto muchísimo mejor que cuando estaba con él, ni hablar. Yo nunca estuve muy conforme con esa relación", reconoció Soledad, en diálogo con Carlos Monti en Entrometidos (Net TV). Aunque señaló que tiene un gran cariño por Coti incluso al día de hoy, destacó que el artista "ya tenía 4 hijos, muchos quilombos con su ex y además celaba mucho a Candelaria".

"No hizo cosas muy correctas, pero no quiero hablar más, porque quiero que él tenga mucho éxito, siga genial y pueda seguir su vida solo o con una mujer que lo banque", sumó Aquino. Por último, detalló que el cantante "era recontra celoso" y que "la mitad de los amigos de Candelaria son gays y la celaba igual". "Él era muy posesivo, muy enfermo de tenerla siempre adentro de la casa y que fuera a sus conciertos. La tenía medio sometida", cerró.

El testimonio de Yanina Latorre sobre Coti Sorokin: "Infumable, tóxico y celoso"

Yanina Latorre había asegurado en LAM (América TV) que la hija de Marcelo Tinelli y el cantante "se separaron porque él es infumable, tóxico y celoso". Además, agregó que a Sorokin le molestaba mucho que Candelaria saliera con sus amigas. "Viste que al principio es todo muy idílico, pero cuando empezás a ceder... ¡Y tiene un ego! Y tengo más cosas que me las voy a reservar, por ahora", soltó la "angelita".

Sin embargo, la esposa de Diego Latorre destacó que Coti "no es que sea malo o maltratador, sino que es celoso, controlador e intenso". "Es tóxico. Aparte. ella lo dejó mientras él estaba en Madrid, se llevó las valijas de la casa, porque él es negador y no entendía la ruptura", concluyó la panelista.

La palabra de Cande Tinelli sobre los motivos de su separación de Coti Sorokin

Por otro lado, Cande Tinelli también contó que alguien de su entorno le dijo que Sorokin le había sido infiel. "Yo soy sincera y espero lo mismo de la otra persona, pero hay gente mentirosa, que oculta cosas. Pero bueno, el que carga con su cruz, va a ser él, no yo. Yo estoy muy tranquila, estoy muy liviana de equipaje. Lo quiero y no quiero que sienta culpa, pero todo es un aprendizaje”, declaró la influencer en LAM (América TV).

Sin embargo, dio a entender que el motivo principal por el que se separó es porque se sentía "muy controlada". "A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va", concluyó Cande.

Meses después, la influencer dijo que estaba segura de que Coti no le había sido infiel. "No quiero hablar más de este tema ni iluminar a esta persona. Pero quiero aclarar que no me separé por una infidelidad. Al menos no estaría enterada de eso. Si saben algo, los leo. Ya de los hombres no me sorprende nada", publicó la hija de Tinelli a través de su cuenta de Instagram.