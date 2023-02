El brutal sincericidio de Marcelo Tinelli tras salir de El Trece: "Cuesta abajo"

El conductor de televisión hizo un profundo descargo en las redes sociales y expuso sus inseguridades. Marcelo Tinelli habló sobre su presente tras salir de El Trece y reflexionó al respecto.

Marcelo Tinelli hizo un sentido descargo en sus redes sociales sobre el éxito y las ganas de seguir con proyectos en la vida, tras su abrupta salida de El Trece. El icónico conductor de Showmatch dio a entender que continúa con el mismo espíritu y entusiasmo que tenía cuando comenzó su carrera, a pesar de los acontecimientos de los últimos años.

La figura de Tinelli está desdibujada desde hace años en la industria televisiva, ya que no ha encontrado un formato que le otorgue los resultados de rating que lograba hace una década con Bailando por un sueño o Cantando por un sueño. El auge por los realities de Telefe como Bake Off Argentina, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina hizo que el ex de Guillermina Valdés atravesara un momento de incertidumbre a nivel laboral y aún no ha encontrado su lugar en la nueva manera de hacer televisión, ya que el año pasado Canta Conmigo Ahora fue un ciclo que en un principio funcionó bien. Aun así, el advenimiento de Gran Hermano hizo que sus números cayeran notoriamente.

"Desde el momento en que perdemos le deseo de aprender y de mejorar, nos volvemos apáticos y autocomplacientes. En ese estado, vamos cuesta abajo y nos vemos derrotados. Solo a través de nuestro continuo desafío de avanzar y salir adelante podemos disfrutar el dinamismo de la existencia y el sabor de la auténtica victoria", escribió el conductor de televisión en una de sus historias de Instagram en alusión a la importancia de la resiliencia.

Las palabras de Guillermina Valdés sobre su relación con Marcelo Tinelli tras su separación

"Marcelo cuida mucho de Lorenzo, compartimos la crianza y podemos laburar los dos. La verdad que eso está buenísimo. Creo que es transformar los vínculos. Entiendo que para la prensa no sirve que nos llevemos bien sin ser pareja, no tiene sal y pimienta, pero estaría bueno también hacer prensa de lo que es transformar un vínculo, llevarse bien, quererse", comenzó su descargo la celebridad en diálogo con el ciclo Por si las moscas de la radio La Once Diez.

Asimismo, Guillermina Valdés indicó: "Cuando uno cierra la puerta, está bueno cerrarla despacito, como ejercicio está bueno no dar el portazo. Por suerte, todas las parejas que tuve, las transformé en buenas relaciones, con respeto". "Para mí, es muy importante tener vínculos armónicos en mi vida", reflexionó, feliz por la relación que lograron mantener con "El Cabezón" en pos del bienestar de su hijo menor, Lorenzo.