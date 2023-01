El pésimo momento que vivió un integrante de LAM: "Me robaron todo"

Un integrante de LAM sufrió un lamentable hecho y lo reveló en la emisión del miércoles del ciclo de espectáculos de América TV.

Un integrante de LAM reveló al aire el pésimo momento que le tocó vivir al enterarse que dos ladrones ingresaron en su hogar durante la noche. "Me robaron todo", contó el joven periodista ante la atenta mirada de sus compañeros de ciclo, que lamentaron que su colega sufrió el robo de muchos objetos materiales de valor.

El pasado miércoles, Ángel de Brito se ausentó de la conducción de LAM y le cedió su lugar a Nazarena Vélez. Durante la emisión del miércoles, la panelista devenida en conductora le dio la palabra a uno de sus compañeros del ciclo de América TV para que hiciera pública un lamentable hecho que había sufrido solo unas horas antes.

"Hoy me levanto y veo en el chat de mi edifico que una vecina encontró en su departamento a dos ladrones", comenzó contando Pepe Ochoa, periodista e influencer encargado de manejar las redes sociales del programa que usualmente conduce Ángel de Brito. Aún triste por el robo (el segundo en menos de un año, según contó en sus historias de Instagram), Ochoa agregó: "Entraron y me robaron todo. Me robaron todos mis ahorros. Tuvieron tiempo de revisar todo. Asumo que sabían que no había nadie".

"Tuvieron tiempo de llevarse la plata, la tecnología, ropa nueva. Es una locura", sumó el periodista, generando estupor en sus compañeros, entre los que se encontraba Estefanía Berardi, quien hace solo unos meses sufrió un hecho similar. Para cerrar su relato, Pepe Ochoa reveló que los delincuentes ingresaron a su departamento por "una ventana muy chica".

El anterior robo a Pepe Ochoa

Tal como recordó tras revelar que dos delincuentes habían ingresado a su hogar y le habían robado "todo", el periodista e influencer sufrió un hecho muy fuerte en febrero del 2022. En aquella ocasión, Ochoa contó que en la puerta de su casa lo habían desmayado con cloroformo y luego entraron a su departamento.

"Estuve a la merced de tener suerte que no me paso nada porque estuve 12 horas inconsciente por el efecto de la droga", reflexionó conmovido el periodista en sus redes sociales, donde contó de forma pública el lamentable robo que había sufrido. En ese sentido, Ochoa concluyó con un consejo para sus seguidores: "Por favor, cuídense mucho. Mantengan los ojos abiertos y por sobre todo, no esperen como yo a que les pase algo para darse cuenta que la vida es eso que pasa mientras te enroscas en cosas que no valen la pena".