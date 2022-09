La razón por la que Cande Tinelli terminó con Coti Sorokin: "Infumable, tóxico y celoso"

Salieron a la luz los verdaderos motivos por los que Candelaria Tinelli habría terminado su relación con Coti Sorokin.

Candeleria Tinelli y Coti Sorokin están atravesando su separación luego de dos años en pareja. La influencer apenas se limitó a confirmar su ruptura, pero se negó a detallar cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar esa decisión. Ahora, Yanina Latorre aseguró en LAM (América) que terminaron porque el cantante era muy celoso e intentaba controlarla.

La esposa de Diego Latorre reveló en el programa conducido por Ángel de Brito que "se separaron porque él es infumable, tóxico y celoso". En este sentido, la panelista destacó que a Sorokin molestaba todo lo que la modelo hacía, como salir a lugares o hacer planes con amigas.

"Viste que al principio es todo muy idílico, pero cuando empezás a ceder... ¡Y tiene un ego! Y tengo más cosas que me las voy a reservar, por ahora", adelantó Yanina. Sin embargo, aclaró: "A ver, no es que es malo, no es que se llevaban mal, no es un maltratador, pero es celoso, controlador e intenso".

Por último, Latorre cerró su informe contando que Candelaria terminó su relación justo mientras el músico estaba de viaje: "Es tóxico. Aparte ella lo dejó mientras él estaba en Madrid, se llevó las valijas de la casa, porque él es negador y no entendía la ruptura".

El enojo de Candelaria Tinelli hacia Ángel de Brito y LAM

De Brito sumó que la hija de Marcelo Tinelli se enojó mucho por el tratamiento que hicieron en LAM sobre el tema. "Me escribió Cande Tinelli y me dijo 'nada que ver, no es así, con Coti todo bien, nos separamos, pero todo bien'", contó el conductor.

Por otro lado, la diseñadora también compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla de una noticia titulada "Revelaron los motivos de la separación de Cande Tinelli y Coti: 'Él era infumable'", y acusó a De Brito de haber inventado información.

"Palabras que jamás salieron de mi boca. Esto es una mentira absoluta, por favor, sean impecables con sus palabras. No pueden inventar gratuitamente cosas que están muy lejos de la realidad", publicó la influencer en su Instagram. En su defensa, De Brito expuso: "Una cosa es inventar y otra cosa es escuchar a personas cercanas contar cosas. Le pregunto hoy a Cande, ¿por qué se separaron, si es tan amoroso, tan divino y canta tan lindo?".