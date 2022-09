La sorpresiva propuesta de Marcelo Tinelli a Soledad Aquino en vivo

El conductor de Canta Conmigo Ahora tuvo la visita de Soledad Aquino y le hizo una jugosa propuesta.

Marcelo Tinelli tuvo la inesperada visita de Soledad Aquino, su expareja, con quien estuvo durante siete años entre 1986 y 1993. Por tal motivo, el conductor de Canta Conmigo Ahora quiso seducirla con un objetivo en particular y su respuesta sorprendió a todos.

En pleno desarrollo de Canta Conmigo Ahora, Soledad Aquino y Marcelo Tinelli tuvieron un dinámico ida y vuelta con la intervención de Cande Tinelli, hija de ambos. "Vamos Sole todavía. Un día tiene venir como jurado, ha sido cantante flamenca, bailarina flamenca", expresó el conductor.

Luego miró a su hija Cande, parte del jurado, para invite a su mamá al reality show de El Trece, y procedió a seducirla para que esté dentro de los 100 que evalúan a los participantes. "Me muero si viene mamá al jurado, al lado mío así chusmeamos todo. Sabe mucho mamá de flamenco, es picante igual mamá eh", advirtió Cande.

"Ya la conozco", lanzó Tinelli entre risas, dado que fueron pareja y conoce esa faceta suya. "Es como que me digas que la camiseta de San Lorenzo es azul y roja", añadió el "Cabezón". Previo a la presentación de los participantes, Soledad Aquino tomó la palabra e hizo un filoso comentario.

"Cuando cantabas vos en el sanatorio no sé por qué no se iban todos los enfermeros y los médicos. Me hacía serenata, estaba muy bueno, después las escuché", soltó en referencia a cuando estuvo internada por tener una dura enfermedad durante el 2021. Se trató de cirrosis hepática, motivo por el cual recibió un trasplante de hígado.

El tajante comentario de Guillermina Valdés sobre Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés hizo una sorpresiva declaración sobre su relación con Marcelo Tinelli. Luego de ver una publicación en Twitter, la actriz y modelo lanzó un fuerte comentario sobre el conductor de Canta Conmigo Ahora (El Trece) y causó sorpresa en la farándula argentina.

A través de su cuenta oficial de Twitter (@guillevaldes), Guillermina cruzó al sitio Primicias Ya por afirmar que tuvo un acercamiento con Tinelli. "Que viva el amor. El llamativo ida y vuelta entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés que alimenta rumores de reconciliación", indicaron en dicho medio.

Lo cierto es que en la nota publicada aseguraron que hubo un cruce de palabras entre la expareja, que llegó a su final tras 9 años. Por un lado, Marcelo subió una historia afirmando: "¿Qué perdemos con intentarlo?". Por otra parte, la modelo indicó: "Cabeza alta. Vista al frente. Sonrisa hasta donde alcance. Todo va a estar bien". Y agregó: "Lindo atardecer con mis bombones".

Frente a esto, en dicho medio de comunicación dieron a entender que el animador y Valdés se reconciliaron. Por lo tanto, Guillermina fue tajante y le contestó de manera contundente por Twitter: "No".