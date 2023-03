Cande Tinelli confirmó lo que todos pensaban de su papá: "A todos nos pasa"

Cande Tinelli se refirió al presente que vive su padre Marcelo y confirmó lo que muchos pensaban sobre uno de los conductores más exitosos de la televisión argentina.

Cande Tinelli habló del presente que vive su padre Marcelo, a quien ve mucho mejor y muy metido en crear contenido digital para sus redes sociales. "A todos nos pasa", aseguró la joven cantante en una charla con Socios del espectáculo, donde también se refirió al supuesto romance que estarían viviendo Santiago Maratea y Guillermina Valdés, la expareja de Marcelo Tinelli.

Después de un tiempo complicado a nivel laboral -por los flojos números de rating y el final de su extenso contrato con El Trece- y personal, por la separación de Guillermina Valdés, Tinelli empezó a experimentar con las nuevas redes sociales y un nuevo tipo de contenido digital. Sobre ese y otros temas habló su hija Cande con el cronista de Socios del espectáculo.

"Las hijas a él lo bancamos fuerte en todo lo que quiera hacer. Si quiere hacer TikTok, si quiere hacer stream. Mientras sea feliz, está todo bien", comenzó opinando la tatuada cantante. Inclusive, aseguró que su padre está "fachero con el rubio" y que se "apendejó". Filosa, agregó: "Lo veo más él de que lo que era antes, y eso me pone recontenta".

Rápido de reflejos, el periodista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le consultó si lo veía mejor que cuando estaba con Guillermina Valdés. "Está más liberado. A veces uno en las relaciones cambia", comentó con sinceridad Cande, sin esquivar la pregunta.

Qué dijo Cande Tinelli sobre los rumores de romance entre Santi Maratea y Guillermina Valdés

Después de hablar de cómo veía a su padre tras la separación, el cronista quiso saber qué opinaba sobre las versiones de que la expareja de su padre estaría viviendo un romance con Santi Maratea. "Yo capaz estoy viendo a otra Guillermina, que no conocía. Pero me parece que está bien, si ella es feliz, está enganchada y se siente bien, está buenísimo", consideró Cande Tinelli, tras asegurar que no le sorprendían los rumores.

Además, el periodista le consultó sobre la opinión de Marcelo sobre el tema, ya que había circulado que no quería que Maratea ingrese al edificio en el que viven tanto él como Valdés. "Le debe haber dado un poco de celos, como nos puede dar a todos, cuando uno se entera de que su ex está en una relación. Pero iba a pasar y me parece súper natural. No lo veo mal, no que esté deprimido", reconoció Cande Tinelli.