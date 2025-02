"El costo existe": sorpresa por lo que se supo de Guillermo Francella en su cumpleaños número 70

Guillermo Francella celebra su cumpleaños número 70 este viernes 14 de febrero.

Guillermo Francella es de los artistas más reconocidos de Argentina por su labor en decenas de series y películas que quedaron inmortalizadas en la memoria de la gente. En su cumpleaños número 70, se dio a conocer un dato inesperado sobre el actor que sorprendió al ambiente de la televisión y el espectáculo.

Sin dudas que Guillermo Francella se convirtió en un ícono dentro de la cultura argentina con sus distintos trabajos actorales. En principio, comenzó con el humor y a lo largo de los años, se fue despegando de ese papel para hacer producciones que no tengan que ver estrictamente con ese género, como por ejemplo, su papel en El secreto de sus ojos, Corazón de león y la reciente serie El Encargado.

Guillermo Francella con su exesposa y sus hijos.

Este viernes 14 de febrero, el actor celebra sus 70 años y se supo un dato desconocido que sorprendió a más de uno: estudió periodismo en el Instituto Grafotécnico y cuando tenía 20 años, ingresó a la Revista Gente bajo la dirección de Chiche Gelblung. No superó el periodo de prueba de tres meses y según se supo, los responsables de la revista dijeron que le hicieron "un favor" al no contratarlo, entendiendo que su vida profesional estaba en otro espacio.

El resto es historia, ya que tras su experiencia en Gente, decidió meterse de lleno en el mundo actoral. "Yo vivo de lo que amo, eso es una maravilla y no todo el mundo lo puede hacer. Es de elegidos. Tuviste una vocación de jovencito y la pudiste llevar a cabo, y vivís bien, regular, mal, muy bien, no importa, vivís de lo que amas. Ya eso es un privilegio. Yo me siento muy feliz porque hago esto hace cuatro décadas y lo amo, me ha ido fantástico y todo. Ahora, costo beneficio es más beneficio que costo, pero el costo existe y es alto", reconoció Francella en una entrevista brindada tiempo atrás.

Julieta Prandi habló del calvario que sufrió en las grabaciones de 'Poné a Francella': "Tenía 18 años"

Cuando Julieta Prandi recuerda su paso por Poné a Francella, lo hace con sentimientos encontrados. Su participación en el icónico sketch de La Nena marcó su debut en la televisión, pero con el paso del tiempo su mirada sobre aquella etapa cambió. Durante una entrevista, la modelo y conductora, confesó que no tiene buenos recuerdos de aquella experiencia.

“Yo no la pasaba genial. Era mi primer trabajo y hubo muchas situaciones que, en su momento, fueron incómodas para mí”, confesó en diálogo con Puro Show. Si bien su participación en el programa duró solo un año, las repeticiones la mantuvieron en pantalla por más de una década, consolidando su imagen en Telefe. Aunque reconoce que esa exposición le abrió puertas, también admite que no fue una experiencia del todo grata.

“Tengo recuerdos lindos porque el programa me dio visibilidad y me permitió llegar a otros países, pero no fue la etapa en la que mejor la pasé”, explicó. El regreso de algunos episodios de Poné a Francella reavivó el debate sobre los límites del humor en distintos momentos históricos. “Cuando volvés a ver programas de hace 20 o 30 años, te encontrás con una sociedad distinta. Hay que analizarlo en su contexto”, reflexionó Prandi.

La actriz comparó este fenómeno con otros clásicos del entretenimiento argentino: “Es como cuando pasan sketches de Olmedo y Porcel en Canal Volver. O novelas donde había escenas de cachetazos. En ese momento nadie decía nada, pero hoy el enfoque es otro”. Su visión se alinea con la de Florencia Peña, otra de las figuras del ciclo, quien también se expresó sobre la evolución del humor y su impacto actual.