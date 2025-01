Lejos de la tele: salió a la luz la verdad sobre el futuro de Francella

Guillermo Francella volvió a ser noticia tras la polémica por el sketch de La Nena del clásico ciclo Poné a Francella, que recientemente volvió a emitirse en Telefe, y se supo cuál será su nuevo proyecto que reunirá a dos potencias del teatro comercial: Martín Bossi y Laurita Fernández.

El 2025 trae una de las obras más taquilleras de la historia del teatro porteño. Martin Bossi, Mike Amigorena y Laurita Fernandez protagonizarán La cena de los tontos de Francis Veber desde el 20 de marzo en el teatro El Nacional. La comedia teatral más importante del año estará dirigida por Marcos Carnevale y producida por Guillermo Francella, Adrián Suar, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo y Diego Djeredjian.

La comedia podrá disfrutarse de jueves a domingo y las entradas están a la venta en Plateanet y boletería del teatro. La pieza teatral creada por el francés Francis Veber se estrenó en nuestro país en el 2000 protagonizada por quienes hoy producen también la obra, Guillermo Francella y Adrián Suar y fue repuesta en Mar del Plata en el 2009, ambas fueron un éxito total.

La obra sigue a un grupo de amigos organiza cenas semanales donde cada uno lleva como invitado a alguien que consideran un “tonto” para burlarse de él. Sin embargo, los planes de Pablo Barrantes, uno de los participantes, se desmoronan cuando invita a Francisco Pignon, un hombre ingenuo pero encantador que termina desatando una serie de hilarantes y desafortunados eventos que transforman la vida de todos. La obra expone, con un humor ácido, el egoísmo humano y la verdadera definición de quién es el “tonto”. La obra se completa con las actuaciones de Guillermo Arengo, Esteban Prol y Franco Battista.

Qué dijo Francella sobre La cena de los tontos

Francella dirigió La cena de los tontos en su representación teatral del año 2008 y en una presentación de ese proyecto había remarcado: "Francis Veber, en forma absolutamente ingeniosa y creativa, plasma en ésta pieza esa dualidad, ese contraste de personalidades, el “vivo” burlándose del “tonto” esgrimiendo una excusa llamada…”Cena”, para desplegar toda su impronta verbal y sus luces, para aprovecharse de la ingenuidad e inocencia del “tonto” de turno, encontrado en forma casual en una especie de “caza de brujas”. Pero el tema aquí recurrente, amerita un análisis y una reflexión algo más profunda…¿Es inexorable el triunfo de los vivos frente a los tontos en todos los terrenos?, ¿Siempre ganan los más despiertos? ¿O es caer en un lugar común?. Me inclinaría por esto último. Veber busca y logra que reflexionemos ante éste tópico universal…¡¡¡es tan subjetiva la opinión de si alguien es vivo o tonto!!! Cabe preguntarse: no seremos todos el “tonto” de alguien? …O tal vez: no seremos todos, tan tontos alguna vez, como para sentir que otro lo es?".

"Esta obra reivindica a los que siempre pierden y lo hace de tal manera que es una verdadera bocanada de oxígeno, para todos los que creemos que la única manera de sentirse plenos en la vida, es no siendo mediocres, juzgando las luces del otro, porque en algún momento la lección puede ser tan dura, que nos obliga a volver a empezar y tal vez ya sea demasiado tarde. La Cena de los Tontos es una obra inteligente, sensible, sutil. Una comedia que provoca la risa inevitablemente, alimentándola hasta la desmesura de la carcajada por momentos, y ciertamente, por estar preñada de humor auténtico, arropa la reflexión como saldo, y una piadosa mirada sobre sus criaturas, especialmente, sobre “el tonto”, el personaje seleccionado en la obra como el compendio del idiota", agregaba Francella en dicho comunicado.