Tras la denuncia por violencia de género, Santiago Martínez de Love is Blind fue desvinculado de su trabajo: "No hay lugar".

Este jueves 13 de febrero, Emily Cecco, participante de Love is Blind Argentina, denunció públicamente a su pareja, Santiago Martínez, por violencia de género. La pareja se conoció en el marco del reality y, tras un año juntos, la joven se animó a contar el calvario que atravesó que desembocó en violencia verbal y física. Ante esta situación, se conoció que Martínez fue desvinculado de su trabajo.

Luego del éxito que tuvo el ciclo, tanto Emily como su pareja empezaron a trabajar con sus redes sociales, pero él también obtuvo un puesto en el canal de streaming River Play Digital, especializado en el equipo de fútbol. Sin embargo, luego de la denuncia de Cecco, las cuentas oficiales del programa anunciaron la desvinculación inmediata de Santiago.

"Desde River Play Digital manifestamos nuestro repudio absoluto a los hechos de público conocimiento por parte de Santiago Martínez", empezó el comunicado. Luego, siguieron confirmando que el exparticipante del reality de Netflix ya no formará parte del programa: "Por ende, se decidió la desvinculación de manera inmediata de nuestro streaming Que distintos somos".

Así, sentenciaron: "En nuestro espacio no hay ni habrá lugar para quienes ejerzan o justifiquen cualquier tipo de violencia". Por último le enviaron su apoyo a la víctima y se mostraron a disposición para acompañarla: "Nos solidarizamos con la víctima y reafirmamos nuestro repudio ante estas situaciones".

Love is Blind Argentina.

El relato de Emily Cecco sobre la violencia de género que sufrió por parte de Santiago Martínez

Invitada al ciclo El Ejército de la mañana, emitido por Bondi Live, Emily Cecco contó entre lágrimas un de los últimos episodios de violencia que sufrió por parte de su expareja. "No me dejaba salir de casa. Estábamos en el sillón hablando, yo le pedí que por favor, que me estaba haciendo pis, él me abrazaba y le pedí 'por favor, me voy a hacer pis encima, dejame ir al baño' y él no quería que vaya al baño. Y me dice 'bueno, pero no te veas en el espejo'", comenzó. "Yo hasta ahí no había visto cómo tenía la cara, apenas entro me dice 'ah, te miraste en el espejo'. No podía mirar, veía negro del ojo", recordó, angustiada.

"La pasé muy mal. Le pedía a Santiago que por favor me dejara de pegar", manifestó. "Fuimos a ver Sex, nada más. Mi hermana está embarazada, obviamente no íbamos a hacer nada. Me dijo 'ay qué bueno amor, pasala lindo, disfrutá, divertite'. Súper normal, la reacción que hubiese esperado del Santiago con el que yo vivía. Él se fue a trabajar y después ya no lo vi. Le mandé cómo estaba vestida y me decía 'estás divina, estás hecha una bomba, disfrutá, divertite'", prosiguió. Luego, contó que a la noche, cuando llegaron a su casa, ella intentó abrazarlo y besarlo y el joven la sacó diciéndole: "Andate, pajera, sos una pajera, una puta, como vos y todas con las que fuiste".

"Me decía 'puta, te vi en el escenario en TikTok, estabas arriba del escenario con chongos, te estaban bailando y vos disfrutando ahí'. Pedí un uber para irme a mi casa, llamé a mi mamá para avisarle que me iba y él me sacó el teléfono, con mirada amenazante, para controlar lo que yo decía. Me cortó la llamada y me dijo 'vos no te vas a ningún lado'", detalló. Luego, empezó a guardar sus cosas: "Y ahí fue cuando me pegó una trompada en la cabeza, de espaldas".

"Le dije 'por favor, no me pegues'. Me dijo 'sos una puta' y me volvió a pegar. Me empujó contra la cama, él mide 1.90, tiene mucha fuerza. Me empezó a ahorcar con mis brazos", relató, mientras mostraba frente a las cámaras las marcas en sus brazos. "Le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que se vaya y me dice 'me estás pegando, hija de puta, hace dos horas no llorabas, llorá ahora, no pensabas en el pelotudo cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario'. Aunque intentó gritar "ayuda", el joven le seguía tapando la boca y golpeando. "Lo escupí para que se vaya, porque era el único método que tenía. Y me dijo 'sos una negra villera, siempre fuiste así', y mientras me pegaba me empezó a escupir él a mí", siguió. Después de la pelea, Santiago le pidió perdón y le dijo que "ya se le iba a pasar".

Dos días después elaboró su plan de escape. "El domingo a la tarde, él se fue a tirar la basura y aproveché y le mandé un mensaje a mi hermana. Le dije 'Cami, por favor, necesito que me ayudes, no me puedo ir de casa, tengo mucho miedo, y le mandé una foto de cómo estaba. Me dijo 'ay, no tengo la camioneta ahora, ¿te puedo mandar un auto?'. Y le digo 'sí, de la manera que sea, yo me quiero ir'. Me fui de mi casa con lo puesto y las llaves. Me escapé de mi casa, y con mucho miedo", sumó.

Cuando Santiago vio que se había ido, le mandó mensajes agrediéndola y diciéndole que "seguramente se había ido con otro". Luego, Emily hizo la denuncia, le dieron un botón antipánico y una perimetral. Además, agregó que le hizo un pedido especial al juez de la causa para que le de la tenencia de los gatos que compartían, ya que tiene miedo de que el joven los lastime. "Me pedía perdón de rodillas, llorando, pero no. La persona que