Julieta de Love is Blind le envió su apoyo a Emily Cecco: "Menos mal que saliste de ahí"

Julieta Fannema, exparticipante de Love Is Blind Argentina, salió a apoyar a Emily Cecco, también concursante del reality, que denunció a su expareja por violencia de género. La joven expuso en una reciente entrevista con Bondi Live el calvario que vivió con su pareja, Santiago Martínez, a quien conoció en el programa, y que terminó agrediéndola física y verbalmente. En este marco, su compañera salió a apoyarla.

Luego de que Emily se explayara sobre la violencia que ejerció su ex pareja sobre ella, mostrando incluso las marcas físicas que le quedaron, Julieta hizo un potente descargo en sus redes en donde contuvo a su excompañera y apuntó contra Santiago Martínez. "Recién termino de ver la nota. Emily menos mal que saliste de ahí", empezó por decir.

Así, sumó: "Estoy segura que en un tiempo vas a volver a ser la Emily simpática, alegre y amorosa que nosotras conocimos. Tenés una familia hermosa y amigos que te apoyan y aman incondicionalmente". Dicho esto, se dirigió directamente a Santiago y lo dejó expuesto en sus redes sociales: "Santiago, no te va a alcanzar la vida para pedir disculpas, manipulador, mentiroso, cínico, golpeador, por no decirte forro hijo de puta".

Luego, siguió: "Espero que nunca más en tu vida toques a una mujer. Le mandaste mensajes a Emily para seguir con las publicidades que tenían pactadas después de hacerle lo que le hiciste mientras le mandabas mensajes a otra chica para que vaya a tu casa a tomar algo el domingo". Por último, se refirió a las declaraciones de Santiago en las que le pedía a su pareja que "no cuente nada de lo que pasó por si los llamaban al Bailando": "Qué esto te sirva para entrar al Bailando, inútil".

Los detalles de la violenta agresión que sufrió Emily por parte de Santiago

Invitada al ciclo El Ejercito de la mañana, emitido por el canal de streaming Bondi Live, Emily decidió romper el silencio y contó lo que vivió con su expareja. Entre lágrimas, la joven detalló un episodio en el que Martínez le pegó en el ojo, le dio una fuerte trompada en la cabeza y la ahorcó. "No me dejaba salir de casa. Estábamos en el sillón hablando, yo le pedí que por favor, que me estaba haciendo pis, él me abrazaba y le pedí 'por favor, me voy a hacer pis encima, dejame ir al baño' y él no quería que vaya al baño. Y me dice 'bueno, pero no te veas en el espejo'", comenzó diciendo. "Yo hasta ahí no había visto cómo tenía la cara, apenas entro me dice 'ah, te miraste en el espejo'. No podía mirar, veía negro del ojo", recordó, angustiada.

"La pasé muy mal. Le pedía a Santiago que por favor me dejara de pegar", manifestó. Todo comenzó la noche del viernes y la madrugada del sábado. La madre de Emily, junto con sus hermanas, tías y primas, le habían planeado una despedida de soltera sorpresa, ya que se iban a casar por iglesia. Para el festejo, fueron a ver la obra de teatro Sex.

"Fuimos a ver Sex, nada más. Mi hermana está embarazada, obviamente no íbamos a hacer nada. Me dijo 'ay qué bueno amor, pasala lindo, disfrutá, divertite'. Súper normal, la reacción que hubiese esperado del Santiago con el que yo vivía. Él se fue a trabajar y después ya no lo vi. Le mandé cómo estaba vestida y me decía 'estás divina, estás hecha una bomba, disfrutá, divertite'", prosiguió. Luego, contó que a la noche, cuando llegaron a su casa, ella intentó abrazarlo y besarlo y el joven la sacó diciéndole: "Andate, pajera, sos una pajera, una puta, como vos y todas con las que fuiste".

"Me decía 'puta, te vi en el escenario en TikTok, estabas arriba del escenario con chongos, te estaban bailando y vos disfrutando ahí'. Pedí un uber para irme a mi casa, llamé a mi mamá para avisarle que me iba y él me sacó el teléfono, con mirada amenazante, para controlar lo que yo decía. Me cortó la llamada y me dijo 'vos no te vas a ningún lado'", detalló. Luego, empezó a guardar sus cosas: "Y ahí fue cuando me pegó una trompada en la cabeza, de espaldas".

"Le dije 'por favor, no me pegues'. Me dijo 'sos una puta' y me volvió a pegar. Me empujó contra la cama, él mide 1.90, tiene mucha fuerza. Me empezó a ahorcar con mis brazos", relató, mientras mostraba frente a las cámaras las marcas en sus brazos. "Le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que se vaya y me dice 'me estás pegando, hija de puta, hace dos horas no llorabas, llorá ahora, no pensabas en el pelotudo cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario'.

Emily sumó, con detalles escalofriantes, cómo siguió esta pelea. "Le pedí por favor y no paraba, lo empujé y le pegué una patada en los huevos. Y me dice 'ah, encima me pegás en los huevos. Y se tiró contra mí y me empezó a ahorcar, me tapaba la boca para que no grite, le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza".

Aunque intentó gritar "ayuda", el joven le seguía tapando la boca y golpeando. "Lo escupí para que se vaya, porque era el único método que tenía. Y me dijo 'sos una negra villera, siempre fuiste así', y mientras me pegaba me empezó a escupir él a mí", siguió. Después de la pelea, Santiago le pidió perdón y le dijo que "ya se le iba a pasar".

"El sábado, veía como estrellitas. Me dolía la cara hasta ayer. Se lo decía y me decía 'no pasa nada amor, ya se te va a ir'. Me abrazaba y me pedía perdón", agregó. Además, aseguró que tenía tanto miedo de que el joven la volviera a golpear que le mandó mensajes a su madre y a su tía fingiendo que "estaba todo bien", por si él decidía revisarle el celular.

Si sos víctima de violencia de género, comunicate con la línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.