Se conoció la verdadera historia de la relación de Cris Morena y Carlos Mugica.

Durante una caminata por la villa 31 en el ciclo Volver a Casa (Telefe), Cristina Pérez sorprendió a Cris Morena al recordarle un costado casi desconocido para el gran público: su antigua vocación por el trabajo social. La respuesta de la productora abrió una puerta íntima, cargada de recuerdos, pruebas y un encuentro que marcó su juventud. “Estudié asistencia social en la universidad que tenía el Padre Mugica en Callao y Santa Fe. Venía muchísimo acá. Me encantaba estar con chicos y llevarlos al cine”, contó, dando a conocer una faceta que muy pocos conocían.

Entre risas y algo de nostalgia, y en un video que Telefe publicó en YouTube bajo el nombre de "Cris Morena volvió a la Villa 31 para recordar su trabajo social con el Padre Mugica", Cris explicó cómo esa vocación inicial la conectó con su identidad más profunda. “Quería ser asistente social porque quería salvar al mundo. Me parece que lo que hago es una forma… Me abrió el camino a lo que yo quería ser”, aseguró. En ese trayecto, el Padre Carlos Mugica —figura clave del trabajo comunitario en las villas de Buenos Aires— tuvo un papel fundamental en su formación. Sobre él, lanzó una frase cargada de admiración: “No sabés lo lindo que era en todo sentido”, y lo definió como un referente decisivo en esa etapa de su vida.

La productora también recordó cómo funcionaba aquel espacio educativo que Mugica impulsaba, donde se dictaban diversas carreras y al que ella asistía con pasión. “Él tenía ese espacio donde enseñaba asistencia social y un montón de carreras que fue cerrada en la época militar. Me quedé sin dar una materia”, relató, marcando el abrupto final de ese capítulo tras el golpe de Estado de 1976.

Cris Morena habló del fuerte episodio que vivió en la dictadura militar

Sin embargo, el recuerdo más impactante fue el que casi terminó en tragedia. Cris Morena relató que, a sus 19 años, vivió un episodio que aún hoy entiende como una imprudencia juvenil. “Empezó la época militar y nosotros éramos unos inconscientes. Una sola vez me pasó que estaba yendo a una clase y delante mío se paró un falcon verde. Ahí dije: ‘mátenme… a ver quién tira el primer tiro’. Me miraron, se dieron media vuelta y se fueron. Es una estupidez lo que hice. Casi me matan”, confesó.