Video: Cristina Pérez se desnudó al aire y Nelson Castro reaccionó como muchos pensaban

La reacción de Nelson Castro ante el desnudo de Cristina Pérez al aire.

Nelson Castro vivió un "acalorado" momento en medio de una charla con Cristina Pérez, cuando la exconductora de Telefe Noticias se sacó la ropa en el estudio de Radio Rivadavia. La reacción del periodista, que muchos pensaban que ocurriría, ante la actitud de su colega en uno de sus primeros pases radiales.

Todo comenzó durante un debate entre Nelson Castro y Cristina Pérez donde los periodistas hablaron sobre "la cultura woke" en relación a la política hasta que la conductora disparó: "Empezó a hacer calor". Acto seguido se levantó de su silla para desprenderse de su saco y se quedó en top deportivo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las miradas de Nelson Castro no se hicieron esperar. En primera instancia, el conductor de Telenoche posó su mirada en el look de su compañera, que dejó el vientre "al aire", y luego volteó la mirada y continuó la charla debate en el pase radial. Aunque no se hizo mención al "calor" de Cristina Pérez, desde las redes sociales de Rivadavia advirtieron el momento y lo convirtieron en un recorte que no tardó en hacerse viral. Esta no es la primera vez que el periodista Nelson Castro, de común porte serio, es viral por sus caras y sus reacciones, aunque sí se trata de una secuencia divertida que llamó la atención a los internautas. Claramente, siguió con la seriedad de su programa sin desenfocarse en su trabajo.

Dominique Metzger mandó al frente a Nelson Castro y reveló sus gustos: "Le encanta"

Dominique Metzger logró lo que pocos consiguen: lograr que Nelson Castro se ría. El famoso periodista y conductor de Telenoche se vio imposibilitado a continuar con el noticiero en medio de un informe sobre milanesas, y su compañera aprovechó el momento para mandarlo al frente al aire.

En un informe por el Día de la milanesa, Dominique y Nelson se dispusieron a conversar con uno de los cocineros de El Antojo, famoso bodegón de la Ciudad de Buenos Aires, y fueron sorprendidos con un delicioso homenaje. “Acá, en Telenoche, decidimos hablar con el campeón de la milanesa. El que sabe, el número 1”, señaló Dominique en su presentación de Cristian, el chef que accedió a un móvil con la pareja de periodistas.

“Desde que nací hago milanesas, más o menos. Pero fuimos perfeccionando. Hoy tenemos una sorpresa. Hicimos la ‘DomilaNelson’", anunció Cristian mostrando una milanesa de carne con la cara de Nelson Castro y Dominique Metzger, sobre un colchón de papas fritas. La contundente "milanga" hizo que Nelson Castro estalle en carcajadas y Dominique debió seguir remando el móvil: “Mostrame bien esto que es especial. Es la DomilaNelson. Ahí está Nelson, y yo… Ahí está, me encanta. Está preciosa, daría pena comerla”.

Con Nelson tentado, Dominique sumó: "Yo voy a ir a comerme la DomilaNelson ya. Está espectacular. A Nelson le encanta, Cristian, te quiero decir”. En ese momento, el periodista que es famoso por sus coberturas en zonas de guerra bromeó: “Escuchame Dominique, meme por siempre vamos a ser con esto”. "No cualquiera puede decir que tiene su milanesa. Nosotros en Telenoche la tenemos”, cerró Dominique Metzger en su saludo al cocinero.