Coti y Conejo de Gran Hermano fueron echados a los gritos de un restaurante: "No teníamos más plata"

Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga hicieron enojar a un camarero en Cancún por no haberle pagado y despertaron una polémica.

Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga, exparticipantes de Gran Hermano (Telefe), despertaron una fuerte polémica en las redes sociales por su actitud hacia un mesero que los atendió en un restaurante de México. La pareja, que se encuentra vacacionando en Cancún, confesó que no tenía dinero para dejarle propina al mozo y se ganaron el repudio del empleado y de miles de usuarios de Internet.

"Conejo" y la joven correntina se muestran muy felices y unidos juntos en las redes sociales, razón por la cual dieron el siguiente paso en su relación y se fueron juntos de vacaciones. A pesar de los buenos momentos que pasaron, este inconveniente les jugó una mala pasada y fueron juzgados por miles de usuarios de las redes.

"Estamos en el aeropuerto a punto de salir para Cancún. Acabamos de comer, pedimos la cuenta y cuando fuimos a pagar, el mexicano dijo ‘la propina’, porque no le habíamos dejado...", relató "El Cone". "Le dijimos que no teníamos más plata, que teníamos que salir a buscar y esta fue la contestación", agregó el ex "hermanito". Acto seguido, Coti intervino y les contó a sus seguidores que el camarero incluso los insultó a los gritos cuando se fueron del lugar.

Coti Romero y Alexis "Conejo" en el aeropuerto de México.

Coti Romero denunció que fue censurada por la producción de Gran Hermano

Recientemente, la joven oriunda de Corrientes denunció a través de una transmisión por Twitch junto a Agustín Guardis que la producción de Gran Hermano la censuró. Todo comenzó cuando un oyente le preguntó por qué durante el debate no le había preguntado a Julieta Poggio sobre el accidente escatológico que tuvo dentro de la casa, cuando manchó una silla con su materia fecal.

"¿Por qué no le dijiste lo de 'popo' primero en el Debate cuando discutiste con ella?", le preguntó la usuaria, a lo que Coti respondió: "No me dejaron". Además, aseguró que tampoco la dejaron hablar con Romina Uhrig, ya que sabían que podía desatarse un escándalo. "Me dijeron que me tranquilice", recordó la novia de "Conejo".

Cómo fue el accidente escatológico que sufrió Julieta en Gran Hermano

Los "hermanitos" estaban en la cocina cuando, de repente, Lucila "La Tora" Villar notó que uno de los almohadones de las sillas del comedor estaba manchado con materia fecal. Inmediatamente, corrió a preguntarles a sus compañeros quién había sido el culpable, pero ninguno se hizo cargo. Minutos después, tanto los televidentes como los integrantes de la casa notaron que había sido Poggio. Miles de usuarios de las redes sociales expusieron a la bailarina y la apodaron "Julieta Poppogio". Hasta el día de hoy, la joven no dio declaraciones al respecto.