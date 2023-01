Filtran de quién fue "la cacona" accidental de Gran Hermano: "Ya está"

Participantes de Gran Hermano dieron a conocer quién fue la persona que se hizo caca en el almohadón que encontró "La Tora". El video del momento en el reality de Telefe.

Alfa y Thiago de Gran Hermano revelaron quién habría defecado en un almohadón de la casa de Telefe y Twitter se llenó de memes al respecto. Los concursantes del reality conducido por Santiago del Moro dieron el nombre de la participante que habría tenido dicho accidente y se mostraron respetuosos con ella a pesar de lo sucedido.

"Ya sabemos quién fue..." ¿Quién fue la cacona?", soltó Alfa en diálogo con Agustín y Thiago, quienes no quisieron agregar datos para no exponer a la participante en cuestión. "Bueno, pobre, ya está: le puede pasar a cualquiera", acotó Agustín a modo de intentar dejar atrás el tema y que Alfa no exponga a quien había cometido ese acto, pero no lo logró.

El diálogo entre Alfa y Thiago en el que filtraron quién defecó en un almohadón

Thiago: "Ya sacamos quién fue. Pero no te lo voy a decir porque podemos dañar su reputación".

Alfa: "Y sí. Se puede dañar la reputación de Julieta. Más vale no decir nada".

De esa manera, Alfa expuso que Julieta Poggio habría sido quien tuvo el accidente escatológico en el almohadón encontrado por Lucila "La Tora". "No, pobre, ya está. Le puede pasar a cualquiera", soltó Agustín a modo de defensa a su compañera. Y Walter respondió: "Pero seguro, un garco es un garco...".

Lucila "La Tora" advirtió que un participante se hizo caca en un almohadón de la casa.

Los memes de Twitter por el accidente de Julieta en Gran Hermano