Revelan la fortuna familiar de "El Conejo" de Gran Hermano: a qué se dedica

Cuál es el negocio millonario de la familia de Alexis "El Conejo" Quiroga, exparticipante de Gran Hermano.

Alexis Quiroga, apodado "El Conejo" en Gran Hermano 2022 (Telefe), está disfrutando de volver a su vida normal ahora que está afuera de la casa y retomó su negocio familiar. Según se pudo saber, el cordobés tiene un muy buen pasar económico.

Alexis se muestra bastante reservado en cuanto a su vida privada y, ahora que salió del reality, volvió a sus actividades diarias. En este contexto, dio a conocer a qué se dedica y cuál es el negocio que tiene su familia.

A diferencia de otros participantes, como Thiago Medina y Daniela Celis, quienes tuvieron muchas dificultades económicas en su familia durante toda su vida, "Conejo" cuenta con el privilegio de tener un negocio familiar en el que trabaja hasta el día de hoy.

Así, se supo que "El Cone" trabaja en un negocio de la industria agropecuaria. "Inspecciono semillas, la tierra, la plantación y hago un trabajo de ingeniero, aunque no lo sea", contó. En las redes sociales, se viralizaron fotos que muestran la vida campestre que lleva el novio de Coti Romero y cómo es su trabajo de todos los días.

Alexis "El Conejo" reveló la verdad sobre el vínculo entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Alexis "El Conejo" estuvo como invitado en Terapia de Calle, el podcast del ex jugador de Gran Hermano, Cristian "U" Urrizaga, junto con Juanita Groisman y Fefe Bongiorno. En medio de la charla, Alexis confesó lo que todos sospechaban. "Yo te voy nombrando parejas de Gran Hermano, no todas son reales, muchas son platónicas. Quiero que me digas qué opinás: Marcos y Julieta. ¿Qué pasó?", quiso saber Juanita. "Conejo" sonrió y apenas respondió con un monosílabo que lo confirmó todo: "Sí".

"¿La respuesta es sí?", repreguntó la periodista. "Sí", asintió el cordobés. "Creo que me está diciendo a todo que sí. Entendí todo. ¿Sí, no?", insistió la twittera. "Sí", volvió a responder Alexis. "Se quedaron con una calentura divina", comentó Cristian U. "Sí", respondió Alexis una vez más. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y millones de usuarios especularon que, probablemente, pasó algo entre Julieta y Marcos que nunca salió a la luz.

Cabe destacar que la haber salido de la casa, "El Cone" había sido consultado al respecto y en aquel entonces había negado la existencia de un romance entre los dos participantes. "¿Qué opinás de Marcos y Juli, 'Cone'?", le preguntó una fanática del reality, durante un stream con Juariu. "¿Qué opinás? ¿Para vos se gustan o no?", quiso saber la influencer. "A Marquitos me suena que sí. A Juli la veo muy enamorada de su novio", opinó el cordobés.