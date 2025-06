Tenso momento en vivo entre dos periodistas por Boca y River: "Falta de respeto"

El feroz cruce entre dos periodistas por Boca y River en el Mundial de Clubes.

Boca Juniors y River Plate no terminan de convencer en el Mundial de Clubes 2025, por lo que la prensa suele debatir día a día cuál de los dos está mejor posicionado en el torneo intercontinental. En esta ocasión, los periodistas Hugo Balassone y Jorge "Maestro" D´Alessandro protagonizaron un fuerte cruce en vivo en Radio La Red (AM 910).

En el programa que conduce Marcelo Palacios desde Estados Unidos, "Bala" quedó al mando en el estudio en Buenos Aires y entrevistaron a D´Alessandro, exarquero argentino de San Lorenzo y actual panelista de El Chiringuito en la televisión española. Sin embargo, a ambos se les empezó a ir la conversación de las manos y terminaron descalificándose entre sí.

Balassone y el "Maestro" D´Alessandro, a los gritos por Boca y River en el Mundial de Clubes

D´Alessandro: “Esa autoridad que tiene la Selección Argentina en este momento en todos los continentes, no se está dando a nivel de clubes... Y el fútbol sudamericano, fundamentalmente los equipos brasileños, porque a Boca y River los estoy viendo mal. A River no me gustó nada el partido de anoche (contra Monterrey). Lo vi muy pobre. Solamente (Franco) Mastantuono que le pone un toque diferencial al mediocampo. Yo creo que un grave problema en la dirección de juego. Lo vi perezoso. Enzo Pérez, el chico este reaccionó un poquito en el segundo tiempo... Fue absolutamente negativo, y que tenga que salir fundamentalmente Nacho (Ignacio Fernández) a poner credenciales en el mediocampo. Este River está muy lejos. El fútbol argentino creo que es el peor del fútbol sudamericano. Tanto Boca como River me han de me han absolutamente decepcionado”.

“No me extraña, porque Boca es un equipo que es un caos total... Se pelean entre los jugadores. Hay una falta de credibilidad mundial. A Boca realmente lo único que lo salva es la hinchada, que es la mejor hinchada del mundo. Eso sin lugar a dudas. Pero bueno, siempre a los argentinos nos gusta la tragedia, como los tangos, pero evidentemente River me ha decepcionado. En la defensa de River están jugando tres campeones del mundo, ¿eh? Y es un coladero... El partido de (Lucas) Martínez Quarta fue lamentable. El de (Gonzalo) Montiel y (Marcos) Acuña, sin sentido. La defensa de River Plate, que son cuatro campeones del mundo, es absolutamente desarbolada. A mí me parece preocupante, no me ha gustado la dirección de campo de (Marcelo) Gallardo. No me han gustado los cambios y fundamentalmente, mucho menos, el equipo”.

“Y después, el señor (Miguel) Borja creo que está más lento que Luis Suárez... El partido del otro día lo pierde él. Las dos ocasiones claras la tiene él y reaccionó más lento que Suárez. La jugada que tiene en la diagonal profunda, que le presentan, y la pelota que tarda con la zurda. Realmente es lentísimo. Ese jugador no está para jugar en el fútbol argentino, en el fútbol de cualquiera. Creo que es colombiano este chico, ¿no?”.

River no pasó del empate con Monterrey y se le complicó la clasificación.

Balassone: “Mire que hizo mil goles acá Borja, usted está me parece que está subestimando a un delantero que es de los mejores goleadores de América en estos tiempos, eh. No lo escucho hablar de (Alexander) Sørloth (de Atlético de Madrid) así”.

D´Alessandro: “No, quédeselo, disfrútelo ahí... Yo digo lo que veo, señor”.

Balassone: “Usted me parece que toca de oído el fútbol argentino. ¿Cuándo se pelearon los jugadores de Boca que no nos enteramos? Me llama la atención con la falta de respeto que habla del fútbol argentino”.

D´Alessandro: “Si yo fui el único que reivindicó a la Selección cuando ustedes lo estaban matando a (Lionel) Scaloni, a quien aguanté y banqué”.

Balassone: "A la Selección. Usted está castigando al fútbol argentino. ¿Qué imagen estamos dando? Para mí, aceptable y digna. Los equipos argentinos compiten dignamente. ¡Papelón fue el Atlético de Madrid, señor!”.

D´Alessandro: “Eso no me cabe dudas. Lo dije hace mucho tiempo. Digo lo que pienso y si no le gusta, ajo y agua amigo”.

Balassone: “¿Cómo no le voy a discutir? ¡Yo le discuto todo lo que quiero! Si usted dice disparates, yo le voy a discutir. Usted le está bajando el precio a los equipos argentinos en el Mundial de Clubes y hasta ahora llegan a la última jornada con chances los dos de clasificarse. Mirá que a (Lionel) Messi lo fajabas también, eh... Te subiste al podio de Argentina campeón del mundo. Mirá que te seguimos siempre, eh. Memoria, a Messi le pegabas”.

D´Alessandro: “¿Pero cómo no voy a fajar a Messi cuando no entrenaba en Barcelona? Claro, ¿cómo no le voy a pegar? Como le pego a un hijo, para que aprenda. Lo que hicieron Messi y Suárez en Barcelona cuando no entrenaban y echaron a dos entrenadores... Yo quiero que Messi entrene, sea un ejemplo, el que amo. El que demuestre que es el mejor. Nuestro ídolo y símbolo".