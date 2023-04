Escándalo: Coti Romero denunció que la producción de Gran Hermano la censuró

Coti Romero apuntó contra la producción de Gran Hermano y aseguró que no le permitieron decir algo en el último debate.

Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), aseguró que la producción la censuró en el debate final, cuando Marcos Ginocchio se consagró como ganador, y Nacho Castañares y Julieta Poggio salieron en segundo y tercer puesto, respectivamente.

Al igual que el resto de los "hermanitos", "El Primo", Julieta y Nacho pasaron por la instancia de ser interrogados por los panelistas acerca de su paso por la casa. Se sabe que en los debates, muchas veces, los participantes se ven obligados a contestar preguntas incómodas, pero Coti aseguró que cuando estuvo a punto de hacer una, la producción la calló.

La joven correntina hizo una transmisión en Twitch con Agustín Guardis, conocido como "Frodo", en el que ambos contaron detalles ocultos sobre su paso por la casa más famosa del país. En un momento, una espectadora le preguntó a Romero por qué no le había preguntado a Julieta sobre el accidente escatológico que tuvo dentro de la casa.

"¿Por qué no le dijiste lo de 'popo' primero en el Debate cuando discutiste con ella?", le preguntó la usuaria, a lo que Coti respondió: "No me dejaron". Asimismo, contó que cuando fue el debate de Romina Uhrig, la producción le pidió que se comportara. "Me dijeron que me tranquilice", aseguró la correntina. De todas formas, Coti y Julieta protagonizaron un tenso cruce en el debate.

Todo comenzó cuando Gastón Trezeguet, panelista del reality, le preguntó a Poggio por la espontánea que le hizo Coti. "A mí me dolió lo que hizo Coti porque yo fui muy buena desde el primer momento de verdad, fue genuino. Siento que estuve cuando estuvo mal y me dolió. No comparto ese juego. Porque pienso que como uno es en la vida es afuera", se explayó la bailarina.

Inmediatamente, Coti saltó y le dijo que era parte del juego. "Cuando yo hice esa jugada, no fue porque fui en contra de las mujeres. También te escuché decir que yo te envidiaba. ¿Qué tengo que envidiarte yo? Sos una mina hermosa, tenés mucha capacidad, pero tengo salud, a mi familia completa, un novio que me ama y me hace sentir bien. No tengo que envidiarle nada a nadie". Sin embargo, Julieta siguió sosteniendo que "no todo se justifica con que es un juego".

El accidente escatológico de Julieta Poggio en Gran Hermano

Todo comenzó cuando Lucila "La Tora" Villar notó que había un pedazo de materia fecal en el almohadón de una de las sillas del comedor. Inmediatamente, les preguntó a todos quién había sido, pero ninguno se hizo cargo. Más tarde, tanto los televidentes como los "hermanitos" notaron que Julieta era quien estaba en esa silla.

Los días siguientes, la bailarina se la pasó encerrada en su habitación, llorando de la vergüenza por lo sucedido. Desde entonces, algunos televidentes la apodaron "Popoggio" y recibió miles de comentarios negativos en las redes sociales, razón por la cual la producción evitaría que le hagan preguntas sobre el tema a la joven.