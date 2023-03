Coti y Julieta se reencontraron en la final de Gran Hermano: los mejores memes

Coti Romero y Julieta Poggio se reencontraron en la final de Gran Hermano y se dieron un abrazo que dejó sin palabras al público.

Coti Romero y Julieta Poggio se reencontraron en la final de Gran Hermano (Telefe) y sorprendieron a todos los fanáticos del reality al darse un inesperado abrazo, luego de los reiterados cruces que protagonizaron dentro de la casa.

Julieta tuvo varios encontronazos con Coti dentro de la casa, especialmente después de la traición que la joven correntina le hizo al nominarla, a pesar de la promesa que habían hecho de no votarse entre mujeres. Al contrario de lo que los televidentes creían, las dos "hermanitas" se dieron un fuerte abrazo al reencontrarse en los estudios de Telefe.

En el clip, se puede ver cómo Romero se acerca saludar a la bailarina para felicitarla, mientras le extiende los brazos para recibirla. Lejos de mostrarse molesta, Julieta sonrió, le devolvió el abrazo y incluso dieron pequeños saltos de alegría para festejar por haber llegado a la gran final. Más tarde, la correntina subió historias de Instagram junto a su compañera y escribió: "¡Entendiendo que es un juego!".

Historia subida por Coti Romero junto a Julieta Poggio.

Mientras algunos usuarios de las rede sociales celebraron esta reconciliación, otros opinaron que la joven correntina lo haría por conveniencia. "Amo a Coti porque se dio cuenta que si quiere facturar, tiene que acercarse sí o sí a Julieta", opinó un usuario. "Me emociona, pero a la vez, cuando Juli vea las cosas horribles que dijo Coti afuera y adentro…", advirtió otra seguidora del programa.

Los memes por el reencuentro entre Coti y Julieta en Gran Hermano

La feroz pelea entre Coti, Romina y Julieta en Gran Hermano

Meses atrás, Coti había protagonizado una fuerte pelea con Romina y Julieta, luego de que las dos "hermanitas" se enteraron que las había nominado en secreto. "¡Ya sabemos cómo sos! ¡Date cuenta! No hace falta que aclares 30 jugadas. ¡Ya sabemos cómo sos!", le gritó Julieta. "¡Te felicito, Juli! La verdad, porque no sabía que esto era un juego", le respondió Coti a los gritos.

"¡Ya sabemos que esto es un juego, pero si sos traidora o traidor es durísimo!", intervino Romina, a lo que la joven correntina le respondió que no se consideraba una traidora. "Éramos cuatro mujeres, nada más. Cuatro mujeres. Quedaste muy mal, ¿sabés? Se me cayó una persona que pensé que era buena persona. Si vos vas a votar a una chica, no digas que es tu amiga. Si llegás a hacer eso, sos una traidora", la acusó Romina.

Coti se mantuvo firme en su postura y dijo que había ido a Gran Hermano "a jugar" y no a ser amigos, a lo que la exdiputada le contestó: "Lo hubieras dicho antes entonces, mentirosa. Sos una mentirosa. En ese cuarto vos te hacías la que llorabas, mentirosa". "Jamás jugué con ustedes, idiotas. No le debo lealtad a ninguna", cerró Romero.