La sanción que nadie esperaba de Gran Hermano a Julieta Poggio a días de la final: "Al confesionario"

Julieta Poggio fue llamada al confesionario y se especula con una posible sanción a poco del final de Gran Hermano. Qué pasó en el reality show de Telefe.

Julieta Poggio cometió un acto que no le gustó nada a Gran Hermano, motivo por el cual la llamó al confesionario para realizar una serie de advertencias. Frente a esta situación, varias personas especulan con una posible sanción a pocos días del final del reality show de Telefe, que será el lunes 27 de marzo.

En Gran Hermano ocurrió un insólito momento que puso a Julieta Poggio en el ojo de la tormenta. En la emisión del jueves 23 de marzo, se llevó adelante un festejo con tragos y comida en el que estuvieron no solo los finalistas Nacho Castañares, Marcos Ginocchio y la joven de 21 años, sino también los exparticipantes que ingresaron por unos días: Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky.

Sin embargo, la juntada terminó de una manera inesperada para Julieta: tomó varias copas de más y estaba borracha. Todos sus compañeros se dieron cuenta de la situación y comenzaron a burlarse, pero la risa aumentó cuando Gran Hermano habló por los altoparlantes de la casa. "Julieta, al confesionario", lanzó.

El llamado de "Big Brother" generó un griterío absoluto, dado que todos ya sabían que se trataba de un reto por tomar de más. Es por eso que se empezó a especular con alguna especie de sanción teniendo en cuenta que va contra las normas de la casa, por lo que estos días previos a la final, que será el lunes 27 de marzo, serán claves para que se conozca qué fue lo que le dijo a la joven.

La paz duró poco: se pudrió todo entre Martina y Julieta en Gran Hermano

La paz duró poco en Gran Hermano y a solo unos días de volver a ingresar en la casa más famosa del país, se pudrió todo entre Martina Stewart Usher y Julieta Poggio. "Es una envidiosa", disparó la finalista sobre la segunda eliminada de la actual temporada del exitoso reality de Telefe.

Martina, Mora Jabornisky y Tomás Holder volvieron a ingresar a la casa de Gran Hermano para hacer "campaña" por los tres finalistas, pero lejos de ser bien recibidos, los participantes que estuvieron entre los primeros eliminados de la presente edición del reality conducido por Santiago del Moro. En ese sentido, Julieta recordó la mala relación que tuvo con la profesora de educación física durante las dos semanas que estuvo al principio de la competencia.

"A Martina, la verdad, justo el otro día dije que no podía convivir... Sólo conviví dos semanas con ella y, literalmente, fue la persona con la que peor me llevé. Tengo un muy mal recuerdo de ella y de la relación que tuvimos, que fue muy poca, por suerte", aseguró "Disney", a modo de devolución al saber que su excompañera volvería a la casa más famosa del país. Confiada en que solo estaría unas pocas horas nuevamente en Gran Hermano, Julieta siguió con su descargo.

"Por suerte no me tocó con ella la campaña porque siento que estos días necesito buenas vibras, más si esto es una campaña. No me gustan sus vibras. No sé cómo va a ser esta segunda vuelta pero tengo un muy mal recuerdo de ella", agregó la finalista del reality. Molesta por tener que volver a convivir con una de las personas que peor le cayeron de Gran Hermano, Julieta concluyó: "Era una envidiosa. Cada cosa que hacía 'Ay yo no vengo a desfilar'. Es una envidiosa esa mina, por Dios".