La impensada denuncia de La Tora contra la producción de Gran Hermano: "Me obligaron"

Lucila "La Tora" Villar confesó el aire que la producción de Gran Hermano la obligó a hacer cosas que no quería.

Lucila "La Tora" Villar, la reciente eliminada de Gran Hermano (Telefe), hizo una llamativa denuncia contra la producción del reality, luego de haber salido de la casa por segunda vez y quedar a las puertas de la gran final. La exparticipante dejó en evidencia a las manos detrás del programa.

Lucila, quien había sido eliminada meses atrás, tuvo una segunda oportunidad de ingresar a la casa y estuvo a punto de llegar a la final. Sin embargo, los televidentes la eligieron para que abandonara la casa debido a sus actitudes y sus malos tratos hacia su madre, Gladys. Según la joven, la producción la obligó a hacer algo que no estaba en sus planes.

"La Tora" fue consultada sobre este tema en el debate de Gran Hermano y dijo que la producción la obligó a convivir con su madre, algo que no hacía hace muchos años. "Yo vivo sola desde los 23 años, siempre elegí no convivir con ella. Ni con mi papá, ni con mi hermano. Elegí convivir sola", comenzó.

"Tampoco elegí exponerla a lo que es Gran Hermano, porque es un fenómeno gigante. Yo nunca quise que ella se exponga, me llegó de repente y estaba obligada a convivir con ella", continuó Lucila. En este sentido, explicó que esta decisión no tiene nada que ver con el amor que siente por su madre, sino con un tema de convivencia. "Es la mujer que más amo. No hay ninguna duda", concluyó.

La madre de "La Tora" se largó a llorar por los tratos de su hija

Días atrás, Glayds se había puesto a llorar frente a Romina Uhrig por los tratos de su hija Lucila. La exdiputada la vio en ese preciso momento y se acercó para contenerla. "Hoy la mamá de 'Tora' se puso a llorar. Le habló muy mal", le contó Romina a Julieta Poggio. "Sí, yo veo que a veces el habla un poquito mal", confesó la joven. "Gladys dijo: 'No quiero que me vea llorar porque se va a enojar'. No se lo dije a 'Tora' porque se puede enojar con la mamá. La abracé", agregó Romina. "Me dan ganas de llorar", se lamentó Julieta al igual de miles de televidentes, quienes manifestaron su repudio por la "hermanita" en las redes sociales.

La palabra de la madre de "La Tora" sobre su tensa relación con su hija

Gladys habló al respecto cuando salió de la casa y negó haberse sentido maltratada por su hija. Cuando Santiago del Moro le preguntó cómo era su vínculo y si tenían temas pendientes por resolver, la mujer respondió que no y que su vínculo es "una maravilla". Sin embargo, los panelistas del debate le remarcaron que desde afuera se vio algo completamente diferente.

"No, no. Es una relación de madre e hija. Quizás, ella con ciertas cosas que pasan afuera me dice: 'No, ma, eso no se dice'. Pero lo hacía para cuidarme, me cuidaba un montón, demasiado", respondió Gladys. Varios panelistas, como Sol Pérez, insistieron en que Lucila la traba mal. "Yo veía a mi mamá y la verdad que dolía ver cómo 'La Tora' te hacía caras o te hacía señas para que vayas al cuarto y retarte. Yo siento que estaba tan perseguida por la información que tenía del afuera que ella misma se perjudicó", concluyó Pérez.