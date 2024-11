José María Muscari reveló el drama que vivió con su hijo Lucio: "Tuve que devolverlo al hogar"

José María Muscari contó lo que vivió con su hijo Lucio.

José María Muscari es un director de teatro y actor que en los últimos meses fue noticia por su adopción de un nene de 15 años, llamado Lucio. En ese sentido, en una reciente entrevista, el artista dio a conocer detalles del proceso que vivió, en el que conoció su hijo, y cómo fue llegar hasta el presente que viven.

El actor aseguró que cuando llegó la posibilidad de adoptar un nene él ya se sentía preparado para la paternidad en su vida. "Para acompañar la existencia de una vida como la del hijo que tengo. Siempre lo digo, siento que tengo un hijo mágico, que me tocó una adopción hermosa, super fluida", relató Muscari en su descargo, en diálogo con la televisión uruguaya.

José María detalló algunas partes algo engorrosas del proceso de adopción pero remató: "Con nosotros fue algo muy fluido. Cuando yo fui a conocerlo algo empezó a fluir y nunca se detuvo hasta el día de hoy. Nuestro vínculo continuó. Después pasaron anécdotas. El primer día tuve que devolverlo al hogar, seguir con el sistema de visitas, hasta que me dieron la guardia. Fueron tres meses hasta la adopción definitiva. Había mucha empatía por parte de los dos".

"Desde los pasos legales hasta lo que sucede con él día a día, tenemos un vínculo muy idílico, muy hermoso. Soy muy compinche de él, ahora tiene 16. A los 14 empezamos la adopción, lo adopté. Era un proyecto desde hacía mucho tiempo, siempre tuve en claro que era solo", continuó el productor. Y agregó: "Soy una persona muy independiente, no me imagino enamorado para toda la vida con la misma persona. Lucio apareció en un momento en el que estaba solo. Cuando lo adopté hubo algo que cambió. No era el momento para crear espectáculos. Estuve los primeros ocho meses sin hacer nada nuevo. Nos fuimos de vacaciones a que conozca el mar".

José María Muscari y su hijo.

El tierno posteo de José María Muscari con su hijo

"Nosotros y el mar. De chico mi papá y mi mamá juntaban plata todo el año para traerme a mardel a vacacionar una semana. Hoy mi hijo conoce mardel gracias a que el trabajo me trae. Después habrá tiempo para conocer playas más sofisticadas, hoy lo traje a conocer La Bristol, la del pueblo, la de todos, la que me traía Cuky de chico cuando la guita no nos alcanzaba ni en pedo para pagar una carpa y ahí éramos felices", escribió Muscari en el pie de foto de su posteo de redes, donde compartió imágenes de su viaje a Mar del Plata junto a su hijo adolescente. Y agregó: "Hoy estreno Perdidamente y una de las primeras cosas que me gusta transferirle a mi hijo es que el trabajo cumple sueños, cumple metas. Mardel me habita desde niño y ojalá desde ahora lo habite a Lucio. Nueva aventura hijo y padre". Más tarde, al llegar a la ciudad, subió un video de ambos contemplando el mar y escribió: "Lucio y yo, y el mar por primera vez".