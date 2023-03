Reapareció Juan Reverdito e hizo una tremenda denuncia a Gran Hermano: "No soy el único"

El taxista volvió a hablar de su paso por el reality show de Telefe y lanzó una fuerte acusación en contra de la producción.

Luego de haberse convertido en uno de los primeros eliminados de Gran Hermano, Juan Reverdito se alejó de la televisión e incluso dejó de asistir a los debates junto a sus excompañeros. Sin embargo, recientemente, el taxista reapareció públicamente e hizo una fuerte denuncia contra la producción del reality show.

Reverdito asistió como invitado al ciclo El Confesionario, una radio online que llevan adelante varios exparticipantes del programa de Telefe. Fue en este lugar en donde explicó el motivo de su "desaparición mediática" y aseguró que la producción le había soltado la mano en su camino a la fama.

"Es una producción en la que ellos deciden lo que quieren hacer. El punto es este, si en tres meses no me tiraste un centro, no me llames ahora para ver si en una semana hago un canje de zapatillas", lanzó el taxista indignado. En este marco, añadió: "Creo que es sentido común por más contrato que haya o no haya contrato".

Luego de hacer este fuerte descargo, Juan enfatizó en una especia de favoritismo de la producción hacia algunos participantes y aseguró que "usan el contrato cuando les conviene". "Ahora, si llaman siempre a los mismos te genera muchas dudas. Y no soy el único caliente al respecto con todo esto. En mi caso, cero pelota".

Por último, el taxista sentenció: "Si hacés algo no debido, te van a tirar de las orejas. Y ahí te ponen el contrato arriba de la mesa. Pero si no hacés nada, tampoco te llaman. Llamé para ir a los debates, nunca hay lugar".

Filtran un extraño video del pasado de Juan Reverdito antes de entrar a Gran Hermano

Juan Reverdito, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), volvió a resonar en las redes sociales tras un video de su pasado que filtró un fanático del reality. En aquel clip, se puede ver al taxista en un reconocido programa de televisión.

Si bien una de las reglas más importantes de Gran Hermano es que los participantes no sean famosos, lo cierto es que varios de ellos habían aparecido en televisión anteriormente. Este fue el caso de Juan, quien en una ocasión, participó en un ciclo televisivo de El Trece.

Se trata de Bienvenidos a Bordo (El Trece), el programa conducido por Guido Kaczka en el que diferentes personas se presentan para cumplir desafíos y así ganar grandes sumas de dinero. En aquel video se puede ver a Juan con un look completamente diferente al que lleva actualmente, con una barba mucho más prominente, una dentadura menos perfecta y un particular peinado.

"Juan estuvo en Bienvenidos a Bordo antes de entrar a GH y como para no perder la costumbre, ahí también perdió. Dios mío, era Grabois", comentó un usuario de Twitter, comparándol

Juan no fue el único que participó de un programa de juegos. También se filtró un video de Daniela Celis, quien aún sigue en la casa, en Minuto para Ganar (Telefe). Asimismo, salió a la luz otro video de Julieta Poggio en 100 Argentinos Dicen (El Trece), el ciclo conducido por Darío Barassi. Cabe destacar que Julieta ya contaba previamente con una carrera de actriz, por lo que también había aparecido en algunas tiras televisivas, como Consentidos (El Trece), y en algunas películas como Papá por un Día (2009).