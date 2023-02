Furia en Gran Hermano: la mamá de La Tora lloró por los maltratos de su hija

Lucila "La Tora" Villar ya había sido cuestionada por las actitudes con su madre actitudes en la casa de Gran Hermano. El llanto de Gladys que conmovió a los participantes del reality de Telefe.

Lucila "La Tora" Villar está en la mira de todos en Gran Hermano por la forma de dirigirse a Gladys, su madre. Frente a esta notable situación, algunos de los participantes del reality show de Telefe se dieron cuenta y encontraron a la mujer llorando en un rincón de la casa.

El ingreso de los familiares a Gran Hermano revolucionó el programa y a los participantes. En el caso de "La Tora", ya se han visto en otras oportunidades cómo le habla y eso no gustó nada ni en el público ni a sus compañeros. "Hoy la mamá de 'Tora' se puso a llorar. Le habló muy mal", le dijo Romina Uhrig a Julieta Poggio.

"Sí, yo veo que a veces el habla un poquito mal", respondió la joven de 21 años sobre los tensos momentos que genera la oriunda de Berazategui con su madre. En la misma conversación, Romina confesó que la encontró llorando y reveló qué le dijo Gladys en ese momento.

"Gladys dijo: 'No quiero que me vea llorar porque se va a enojar'. No se lo dije a 'Tora' porque se puede enojar con la mamá. La abracé", se lamentó Romina. "Me dan ganas de llorar", expresó Julieta, mientras la exdiputada agregó que Rodolfo, el papá de Nacho, también percibió lo mismo.

Valentina instaló preocupación por la salud de Marcos en Gran Hermano: "No estás bien"

A horas de una nueva gala de eliminación en donde otro familiar abandonará la casa de Gran Hermano, Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos, mantuvo una profunda conversación con el salteño y alertó sobre su salud. "Siento que no estás bien", reflexionó la joven sobre el bienestar de su hermano.

Hace varios días, incluso previo a la llegada de su hermana, que Marcos presenta problemas de insomnio y un bajo estado anímico. Sin embargo, la única que pudo alertar sobre esta situación fue Valentina, quien, frente a su posible salida este domingo 26 de febrero, prefirió hablar a fondo con su hermano y darle un espacio en donde pudiera descargarse.

“Me quedo adentro de la cama pero no puedo dormir, me tengo que empezar a dormir más temprano”, empezó por revelar Marcos y luego confesó que "tenía miedo de decepcionar a sus padres" por lo que se mostrara de él en televisión. Frente a esto, Valentina le brindó un lugar en donde conversar de sus emociones.

Por este motivo, el salteño continuó: "Desde que llegaste vos fue otra cosa, me cambió la cara, digamos… Estoy disfrutando mucho de los mensajes que me trajiste, aunque a veces te sentís con mucha energía y otras veces, con poca. Pero creo que siempre hay que tratar de ver lo mejor, pensar más en positivo”.