Beto Casella habló de la reunión del papa Francisco y Javier Milei.

Beto Casella habló después de la muerte del papa Francisco y se refirió con admiración al Santo Pontífice argentino que perdió su vida a los 88 años el pasado lunes 21 de abril. El conductor de Bendita habló sobre el encuentro que Bergoglio tuvo con Javier Milei, después de las disculpas del Presidente por las palabras que había pronunciado en su contra.

El presentador de televisión recordó el momento en que Milei calificó al papa Francisco como "el representante del maligno en la Tierra" y sostuvo: "Él lo recibió y le puso la mejor cara. Me parece que con una sonrisa sincera, no creo que la haya estado careteando", en alusión a la buena predisposición del Papa para su encuentro con el libertario.

Al mismo tiempo, Casella aludió a la visita de Mauricio Macri al Papa y revelo: "Hubo un día que creo que tenía un mal día, cuando recibió por primera vez a Macri. La segunda, Antonia le dijo algo de la vestimenta y ahí se rió". En alusión al compromiso de Francisco en sus discursos respecto de lo que sucedía en Argentina a nivel sociopolítico, Beto soltó: "Leía textuales de él que después iba a chequear a ver si no eran fake news. Inédito, felizmente inédito: uno quisiera que los papas -como decía Maradona- salgan de esas camas de oro. Y él mismo lo decía: 'Necesitamos que hagan lío, que salgan a la calle'".

La palabra de Lali Espósito, Messi y Colapinto tras la muerte del Papa Franscisco

"Más allá de los chistes y de pasarla bien, qué mañana, qué día histórico. No quería dejar de mencionarlo porque me parece que mucha de la gente que no está viendo se está distrayendo con esta noticia de mierda: falleció nuestro Papa, chicos, un Papa argentino. Un capo, un zarpado", continuó Espósito. Y cerró: "Un distinto total, ha dicho cosas muy importante dentro de la Iglesia para cambiar el mundo y la vida a un montón de gente a la que esas cosas que él decía las ayudaba a tener un mejor lugar en la sociedad. un recontra capo. Creo que excede cualquier creencia en particular o cualquier religión en particular".

La AFA emitió un comunicado oficial tras el deceso del Papa, que rezó: "Con mucho dolor hemos recibido la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, nuestro Padre Jorge Bergoglio, que a través de sus actos de vida se convirtió en el Líder espiritual de millones de hombres y mujeres".

"Un Papa distinto, cercano, argentino... QEPD (Que En Paz Descanses), Papa Francisco. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Te vamos a extrañar", escribió el 10 de la Selección Argentina de Fútbol. Al mismo tiempo, el joven correr de fórmula 1 pronunció: "Un líder que nos inspiró a ser mejores personas. Con su humildad y su forma de ser, nos recordó que todos tenemos cerca a Dios. Gracias por ayudarnos a encontrar la fuerza y la inspiración".

