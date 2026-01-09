Figura de la radio fue condenado a prisión: "Perpetua"

Empresario de la radio fue condenado.

Una figura conocida del ambiente mediático volvió a quedar en el centro de la escena judicial tras conocerse una condena penal con una sanción clave de carácter perpetuo. Es un empresario con pasado en los medios y exmarido de Victoria Vannucci, quien fue sentenciado por la Justicia porteña en una causa vinculada al uso indebido de fondos y bienes que no le pertenecían.

¿Quién es el famoso que fue condenado?

Se trata de Matías Garfunkel. La resolución fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Capital Federal, que lo condenó a dos años de prisión en suspenso, por lo que no irá a la cárcel de manera efectiva. Sin embargo, el fallo incluyó una pena que llamó especialmente la atención: inhabilitación perpetua para ser designado depositario judicial, además del pago de las costas del proceso.

Garfunkel fue condenado.

La causa se originó a partir de una denuncia que determinó que el empresario se apropió de obras de arte que estaban bajo su custodia, pero que no eran de su propiedad. Dichas piezas se encontraban resguardadas en el marco de una demanda iniciada por el abogado que lo había representado durante el divorcio de su primera esposa, Marina Gersztein. Según estableció la Justicia, el empresario incumplió su rol y dispuso de esos bienes de manera indebida.

En el fallo, los jueces señalaron: “Por las consideraciones expuestas, se resuelve condenar a Matías Garfunkel a la pena de dos años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua para ser designado depositario judicial y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de peculado”. La tipificación corresponde a los artículos 45 y 263 en los términos del 261 del Código Penal de la Nación.

¿Garfunkel irá a prisión?

Si bien la pena es condicional y le permite continuar en libertad, Garfunkel deberá cumplir estrictas normas de conducta y abstenerse de cometer cualquier nuevo delito, ya que de lo contrario podría perder el beneficio y quedar detenido. Además, el tribunal determinó que deberá hacerse cargo de todos los gastos del juicio, al considerar que aceptó una resolución consensuada dentro del proceso penal.

Finalmente, una vez que la sentencia quede firme, la Justicia ordenó que se realicen las notificaciones correspondientes y que el expediente sea archivado. De esta manera, el empresario queda marcado por una condena que, aunque no implica cárcel inmediata, sí establece una inhabilitación perpetua que condiciona de forma definitiva su futuro judicial.