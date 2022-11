El triste episodio de Victoria Vannucci que mantuvo en secreto: "Fue duro"

La famosa modelo reveló lo mal que la pasó hace unos meses atrás y confesó por qué no quiso contar públicamente su pesar en ese momento.

Luego de varios meses alejada de los medios y de la exposición, Victoria Vannucci volvió a las redes sociales con un triste descargo. La modelo reveló el complicado momento que atravesó a nivel personal y que decidió mantener en secreto para no generar revuelo sobre el tema. "Fueron meses difíciles para mi y para mi familia", confesó la modelo radicada en Estados Unidos.

Hace ya varios años que Vannucci se dedica a la gastronomía, específicamente al rubro de la comida vegana con su propia línea de restaurantes con comida basada 100% en plantas. Sin embargo, parece que, pese a la gran estabilidad que logró con este emprendimiento, la modelo pasó meses muy complicados a nivel personal.

Con un video que compartió hablando en inglés en su cuenta de Instagram, Victoria descargó: "No me he sentido de lo mejor. Cuando una planifica tantas cosas y luego el universo toma un giro inesperado, tu mundo da vueltas y eso fue lo que me pasó". Luego, la modelo contó que sus problemas empezaron cuando se enteró del grave problema de salud que tuvo su mamá. "De repente recibimos una mala noticia en mi familia y sí, fue muy duro para mí procesar esa información", profundizó.

"Fue muy duro viajar todo el tiempo para cuidar a mi hermosa madre porque tengo un restaurante en Los Ángeles y dos hijos", confesó Vannucci en el video que tuvo más de 5 minutos de duración. Sin embargo, la modelo aseguró que logró verle el lado positivo a la situación y se puso muy feliz por poder reencontrarse con toda su familia y reunirse como hacía mucho tiempo no hacían.

Por último, la reconocida artista y empresaria sentenció: "Durante estos tiempos difíciles me di cuenta de muchas cosas que antes desconocía o ni siquiera pensaba y quiero decirles a todos mis amigos y seguidores que los amo y recibí todo el apoyo que me enviaron".

La peligrosa depresión de Victoria Vannucci: "No veía la luz al final del camino"

La modelo Victoria Vanucci habló del grave estado depresivo que atravesó y cómo se repuso para seguir adelante con su vida. "No podía controlar el pánico y me despertaba en el medio de la noche", precisó, totalmente quebrada por el doloroso recuerdo de su momento más oscuro.

"Todo lo que había construido se vino abajo. Mis amistades desaparecieron. No había nadie que me ayudase a nada, ni siquiera emocionalmente. Sabía que debía seguir respirando porque estaban mis hijos. Pero no... no (...) No podía pasar delante de un espejo. No podía verme. No podía. Cada vez era peor. Hasta que ya me resultaba imposible cruzar la puerta de mi casa. No podía controlar el pánico y me despertaba en el medio de la noche. Ya no era una vida que pudiese disfrutar", rememoró Vannucci en una entrevista con Sebastián Soldano (Infobae).

Ahondando en el tiempo que padeció depresión, la exesposa de Matías Garfunkel agregó: "Estuve tres años y medio, cuatro, con depresión. Nunca antes me había deprimido, quizás porque no me había dado la oportunidad. En los momentos en que tal vez debí haber estado deprimida, seguí. Siempre seguí. Y fue una avalancha (...) No me salían las palabras. El pánico no solo te acelera el ritmo cardíaco, sino que además no deja que te pase el aire por aquí (se señala la tráquea). El tubo se te hace más pequeño. Y sentía que solo me pasaba un hilito".

En otros pasajes de la extensa entrevista, Vannucci señaló que nadie de su entorno advirtió esa situación y que durante todo ese tiempo deprimida, no tuvo ningún tipo de ayuda emocional. "De alguna manera la ayuda salió de mi ser. Es por eso que sigo agradeciendo al tenis. A su mentalidad, que siempre me acompañó. Una capacidad que me ha mantenido absolutamente lejos de cualquier tipo de excesos, ni drogas, ni pastillas, ni estimulantes de ningún tipo. Fue esa voluntad natural lo que permitió que pudiera recrearme", aclaró, sobre el proceso de sanación que inició para salir de la negrura.