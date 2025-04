Se conoció un video inédito del papa Francisco: "Lo importante es escuchar"

Un día después del multitudinario funeral del papa Francisco, se conoció un video en el que el sumo pontífice les hablaba a los jóvenes. "Lo importante es escuchar", les aconsejó.

El video se grabó a fines de enero, cuando todavía no había empeorado la salud de Francisco, y el destino del mismo fue el semanario Oggi. La grabación se realizó en la Casa Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, y fue destinada a quienes participan en los Talleres de la Escucha, que involucra a jóvenes y adultos en distintos temas, según explicó Vatican News.

"Queridos chicos y chicas, una de las cosas muy importantes en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando una persona les habla, esperen a que termine para entenderla bien, y luego, si les apetece, digan algo. Pero lo importante es escuchar", comenzó el mensaje del Papa.

En el mensaje, que se conoció el mismo día que llegó a su fin el Jubileo de los Adolescentes en Roma, Francisco agregó: "Miren bien a la gente, la gente no escucha. Responden a mitad de una explicación y esto no ayuda a la paz. Escuchen, escuchen mucho". Además, invitó a no olvidar a los abuelos: "Los abuelos nos enseñan mucho", dijo.

Cómo continúa el último adiós al papa Francisco

Desde este domingo, la tumba de Francisco está abierta al público en Santa María la Mayor, una de las principales basílicas romanas, de 7 a 19 horas y ya hay una gran afluencia de fieles, en medio de estrictas medidas de seguridad. Mientras tanto, los cardenales que participarán en el cónclave ofrecerán su propio homenaje privado esta tarde, como cierre espiritual previo a la elección del nuevo pontífice.

Desde Buenos Aires hasta otras partes del mundo, los homenajes se multiplicaron. El club San Lorenzo, del cual Francisco era fanático, rindió tributo durante su partido contra Rosario Central, vistiendo camisetas especiales en su honor en el estadio Nuevo Gasómetro.

Concluida la ceremonia, el Vaticano inicia el tradicional "novendiale", un período de nueve días de duelo y oración en memoria de Francisco, antes del inicio del cónclave. Aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial para el cónclave, ya comenzaron los encuentros informales entre los cardenales. De los 252 miembros del Colegio Cardenalicio, solo 132 son electores activos -por ser menores de 80 años-. La elección del próximo Papa se vislumbra crucial: el futuro de la Iglesia dependerá de si se continúa el legado reformista de Francisco o si se opta por un rumbo más conservador.