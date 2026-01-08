Salud animal y comunitaria: Formosa alcanzó cifras históricas durante las prestaciones en 2025

Con el fin de garantizar el bien sanitario y la salud comunitaria, se desarrollaron campañas de prevención clave lo que ubicó a Formosa con uno de los números históricos más importantes.

En la ciudad capital, durante el 2025, se concretaron más de 95.000 prestaciones, desarrolladas a través de una estrategia de fuerte presencia territorial en los distintos barrios de la ciudad. Las acciones incluyeron operativos barriales con el Castramóvil y atenciones permanentes en el CeMAA, lo que garantizó el acceso gratuito de los vecinos a servicios esenciales.

Entre los principales indicadores se registraron 12.800 castraciones, 17.300 vacunaciones antirrábicas y 42.000 desparasitaciones, además de miles de atenciones primarias orientadas a la salud animal y comunitaria.

Un provincia comprometida con los animales

"Estos números son el resultado de una decisión política que permitió sostener estas políticas públicas como una prioridad de gestión. Esto da la posibilidad de trabajar de manera planificada, continua y territorial", aseguró a medios locuales la directora de Zoonosis y Protección Animal, Catalina Espinoza, y explicó que los resultados obtenidos responden a una definición política sostenida.

Además, destacó que desde el área se pudieron acercar atenciones gratuitas a los barrios con el Castramóvil y fortalecer las prestaciones que se realizan en el CeMAA. "La salud animal es parte de la salud pública y comunitaria”, afirmó finalmente.

Las cifras adquieren mayor relevancia al compararlas con otras ciudades del país. Mientras que en Corrientes se realizaron alrededor de 24.000 prestaciones durante el mismo período, en la ciudad de Formosa se superaron las 95.000. En el caso de las castraciones, ciudades como Paraná registraron 7.500 intervenciones y Santiago del Estero 4.800, frente a las 12.800 realizadas en la capital formoseña.

Espinoza destacó el rol del Estado municipal en la consolidación de estas políticas públicas y concluyó: “Formosa reafirma de esta manera su compromiso con el fortalecimiento de políticas públicas que promueven una ciudad más saludable, ordenada y con un Estado municipal presente, cercano a las necesidades de los vecinos”.

La provincia protege la fauna silvestre y el medio ambiente

Formosa, a través del Ministerio de Producción y Ambiente, anunció el cierre temporal de la Reserva de Animales Silvestres Guaycolec para llevar a cabo tareas de mantenimiento esenciales en sus instalaciones. Ubicada a 25 kilómetros de la ciudad capital sobre la Ruta Nacional Nº 11, esta área protegida es un pilar fundamental para la biodiversidad del Chaco Formoseño. Como centro de rescate y rehabilitación, Guaycolec alberga especies como pumas, yacarés y monos carayá, muchas de ellas recuperadas de operativos contra el tráfico ilegal, brindándoles atención veterinaria especializada y un refugio seguro cuando no pueden ser reinsertadas en su hábitat natural.

Además de su función biológica, la reserva se consolida como un espacio estratégico para la educación ambiental y la concientización sobre la preservación del patrimonio natural provincial. Las obras de mejora buscan optimizar tanto el manejo responsable de los ejemplares como la experiencia de los visitantes interesados en el conocimiento de la fauna regional. Una vez concluidas las tareas de mantenimiento, el predio retomará su cronograma habitual de visitas durante la temporada de verano, abriendo sus puertas los sábados, domingos y feriados en el horario de 9 a 16 horas.