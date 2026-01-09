Llega ChatGPT Health: cómo es la nueva función para consultas médicas

OpenAI presentó una pestaña integrada que permitirá hacer consultas médicas.

ChatGPT refuerza su apuesta por la salud digital con una nueva función pensada para acompañar a los usuarios en el cuidado personal. OpenAI presentó ChatGPT Health, una pestaña integrada al chatbot que permitirá hacer consultas médicas generales, compartir información clínica y recibir respuestas personalizadas basadas en datos de bienestar, con mayores garantías de privacidad y seguridad.

La compañía aclaró que ChatGPT Health no reemplaza a médicos ni realiza diagnósticos, pero sí busca convertirse en un asistente confiable para entender mejor información de salud, prepararse para consultas profesionales y tomar decisiones más informadas. La novedad llega en un contexto donde millones de personas ya usan inteligencia artificial para resolver dudas médicas cotidianas.

Un espacio de salud con mayor privacidad

Uno de los ejes centrales de ChatGPT Health es la protección de los datos sensibles. OpenAI aseguró que esta sección funcionará como un entorno independiente del chatbot tradicional, con capas adicionales de cifrado y mecanismos de aislamiento que mantienen las conversaciones privadas y separadas.

Además, la empresa remarcó que la información de salud compartida no se utilizará para entrenar modelos de IA, un punto clave para generar confianza entre los usuarios. Según OpenAI, estas protecciones fueron diseñadas específicamente para el ámbito sanitario.

Qué se puede hacer con ChatGPT Health

La nueva herramienta permitirá integrar distintos tipos de información para ofrecer respuestas más útiles y contextualizadas. Entre sus principales usos se destacan:

Interpretar resultados de análisis y estudios médicos.

Prepararse para una consulta con un profesional de la salud.

Recibir orientación general sobre dieta, ejercicio y hábitos saludables.

Analizar ventajas y desventajas de opciones de seguros de salud según el perfil del usuario.

Centralizar datos de bienestar en un solo lugar.

ChatGPT Health también permitirá vincular aplicaciones como Apple Health, MyFitnessPal, Peloton o Weight Watchers, además de cargar historiales médicos y documentos clínicos.

Desarrollo con respaldo médico

OpenAI explicó que el proyecto lleva más de dos años de desarrollo junto a más de 260 profesionales de la salud de 60 países, quienes aportaron feedback en más de 600.000 interacciones. Ese trabajo conjunto ayudó a definir cuándo el sistema debe sugerir una consulta médica urgente y cómo comunicar información compleja sin generar riesgos.

Disponibilidad y próximos pasos

Por el momento, ChatGPT Health se encuentra en fase beta y solo se puede acceder mediante una lista de espera. Una vez finalizado el período de prueba, OpenAI planea habilitar la función de manera gradual para todos los usuarios, sin importar el plan que tengan contratado.

Con esta iniciativa, la compañía busca ordenar y mejorar un uso que ya es masivo: hoy, más de 230 millones de personas usan ChatGPT cada semana para hacer preguntas relacionadas con la salud y el bienestar.