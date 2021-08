Alejandro Fantino habló sobre Débora Plager: "Jamás dejaría sin laburo a nadie”

El nuevo conductor de Intratables le respondió a la periodista que renunció hace poco a ese programa de América TV. "Me parece una persona maravillosa", agregó.

La batalla mediática entre los dos no termina.

Luego de la explosiva renuncia de Débora Plager a Intratables (América TV) se rumoreó que su intempestiva partida había sido por el alejamiento del conductor Fabián Doman y su reemplazo por Alejandro Fantino. Sin embargo, quien ahora lidera el programa desmintió cualquier tipo de diferencia personal con ella. "No tengo problemas con nadie y jamás dejaría sin laburo a nadie”, declaró.

En el diálogo con Por si las moscas, por Radio Ciudad AM 1110 ("La Once Diez"), el también relator de fútbol profundizó: "Yo tengo el mejor concepto de Débora, está bien, respeto su decisión... Ella siente que está en momentos de búsqueda interna, es híper respetable. Me parece una persona maravillosa, hablé con ella hasta el último día".

Débora Plager se fue de Intratables y estallaron los rumores sobre Alejandro Fantino

Luego de que América confirmó oficialmente que Doman se iba de la conducción y en su lugar iba a estar el periodista santafesino, la expanelista que ahora participa en La Academia de Showmatch (El Trece) se marchó en medio de las versiones que indicaban que su inesperado alejamiento se había debido a que el ciclo del prime time "había perdido su estilo original" y a que "le molestaba" el protagonismo excesivo de "Fanta".

Más tarde, diferentes portales difundieron que Plager se reunió con la directora de contenidos de América, Liliana Parodi, y le comunicó que dejaría el ciclo político tras ocho años.

La producción y las autoridades del canal de aire tomaron las propuestas de Fantino e incluyeron nuevos segmentos, como Fantino a la carta, con las entrevistas personales a diferentes protagonistas de la actualidad, la mayoría de ellos del ámbito de la política. De hecho, esas novedosas secciones lo que hicieron fue quitarles protagonismo y tiempo a los clásicos debates, por lo que los históricos integrantes empezaron a quejarse al respecto.

Entonces, Plager sintió que se trataba de un ciclo cumplido, influenciada por un rating que se cayó a pedazos también.

Fantino habló sobre Intratables

“Es hermoso, es un patrimonio cultural de la televisión argentina. Les guste o no, le guste a quien le guste, es querido el programa. ¿Cómo no voy a agarrar ese lugar?”, comenzó su descargo el expresentador de Fantino a la Tarde, y aseguró que disfruta de llevar adelante el envío.

“Cuando Liliana me habló de la posibilidad de Intratables acepté porque soy un conductor. Yo tengo información de muchas cosas pero de saber, poco”, continuó sobre su reacción al recibir la llamada para la convocatoria de Parodi.

“Se terminó la televisión del iluminado y que conduce y lleva al éxito. ¿Intratables qué es? Es un formato de periodistas, se terminó la época de los grandes conductores, hasta en Estados Unidos están cayendo los Jimmy Fallon. Está mucho más liviano todo, el propio Marcelo (Tinelli) está buscando un formato”, reflexionó el presentador acerca de los cambios de paradigma que hubo en la industria de la pantalla chica últimamente.