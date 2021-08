Fantino destapó una gran disputa sobre Intratables: “Se terminó”

El conductor habló sobre los cambios que quiso imponer en el programa que originalmente condujo Santiago del Moro e hizo interesantes revelaciones.

Alejandro Fantino se expresó en un reciente reportaje radial sobre los conflictos que hubo en el último tiempo en relación a los cambios que propuso en Intratables, cuando quedó a cargo de la conducción. Después de recibir críticas por parte de colegas y del público, el periodista dio el brazo a torcer y las secciones con las que innovó en el debate televisivo quedarán descartadas.

“Intratables es hermoso, es patrimonio cultural de la televisión argentina. Les guste o no, le guste a quien le guste, es querido el programa. ¿Cómo no voy a agarrar ese lugar?”, comenzó su descargo el expresentador de Fantino a la Tarde y aseguró que disfruta de llevar adelante ese programa. “Cuando Liliana me habló de la posibilidad de Intratables, acepté porque soy un conductor. Yo tengo información de muchas cosas, de saber poco”, continuó sobre su reacción al recibir la llamada de convocatoria de Liliana Parodi, directiva de América TV.

Luego, el conductor hizo referencia al aprendizaje que significa estar al frente de Intratables: “Tomo esto, porque hacer un programa como Intratables es hacer un doctorado en televisión. Es un lugar donde se tocan todas las teclas, se pasa por todo los ánimos, navegas por aguas turbulentas y por momentos calmas. Vamos a volver al formato original de Intratables porque es lo que quiere la gente”.

“Se terminó la televisión del iluminado y que conduce y lleva al éxito. ¿Intratables qué es? Es un formato, es un formato de periodistas, se terminó la época de los grandes conductores, hasta en Estados Unidos están cayendo los Jimmy Fallon. Está mucho más liviano todo, el propio Marcelo está buscando un formato”, reflexionó el periodista sobre los cambios de paradigma que ha habido en la industria televisiva en el último tiempo.

El término “panelista”

“América es hacedora de conductores y productores. Cuando pasa una cosa así es porque hay libertad de hacer. Ahí te dan libertad, América tiene los mejores equipos de producción de la televisión argentina”, expresó Fantino sobre cuán conforme está con su trabajo en el canal de Daniel Vila y remató con halagos hacia sus compañeros: “Odio que le digan panel, no es panel, cómo los voy a llamar panel a personas que trabajan en Clarín, en Perfil o a Brancatelli, que son todos periodistas”.