A Mirtha Legrand se le escapó y filtró el calvario que vive Susana Giménez: "Muy enferma"

Salió a la luz la verdadera razón por la que Susana Giménez no se presentó al cumpleaños de Mirtha Legrand.

Salió a la luz la razón por la que Susana Giménez no asistió al cumpleaños número 96 de Mirtha Legrand, con quien mantiene un estrecho vínculo desde hace varios años.

Como todos los años, "La Chiqui" planeó un gran festejo con todos sus seres queridos. Además de sus familiares y amigos, estuvieron presentes varias figuras del medio, como su amigo Carlos Rottemberg, con su pareja Karina Pérez; Gino Bogani; Lilita Carrió; Horacio Rodríguez Larreta y su novia Milagros Maylin y Jorge Lanata junto a su esposa Elba Marcovecchio. Sin embargo, Susana no se presentó.

Legrand invitó a 45 personas, según informó Laura Ubfal en Intrusos (América TV). Cuando le preguntó a Mirtha si Giménez iba a ir, al igual que lo hizo años anteriores, la histórica conductora dijo que no: “Susana no viene porque tiene a la perrita muy enferma. Thelma, que ella adora... Pero me va a llamar, ella siempre me llama”, aseguró "La Chiqui".

Todavía no se saben detalles sobre la mascota, pero según contó Lorna Gemetto, la fanática número uno de Susana, la conductora había dado indicios de que algo no estaba bien con la perrita: “Muy triste. Hace poco ella había subido una foto de Thelma con la virgen”. Por lo pronto, habrá que esperar a que la diva anuncie novedades.

Susana Giménez y su perra Thelma.

La dolorosa confesión de Mirtha Legrand tras haber cumplido 86 años

Mirtha Legrand brindó una entrevista con Dominique Metzger en su programa de TN en la que abrió su corazón y habló sobre el paso del tiempo, su extensa trayectoria y sus deseos a futuro. "La verdad que me siento muy feliz, me siento una mujer afortunada", aseguró.

Cuando la periodista le preguntó si le quedó algún sueño pendiente, Mirtha respondió: "No, he cumplido todos mis deseos en la vida. Desde anoche que estoy acordándome de toda mi vida, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, mi casamiento, mis hijos, mis padres, mi carrera, mi debut, paso revista a todo. Y me doy cuenta que he sido una mujer muy feliz"

Por último, se emocionó al pensar en su hermana "Goldie", con quien mantenía una estrecha relación: "Agradezco al cielo sentirme tan bien, tener mis amigos, mis seres queridos. Algunos se han ido, como mi hermana 'Goldie', con quien cumplíamos juntas, y no es común que uno cumpla con su hermana. Pero bueno, la invoco y le mando besos al cielo".

La palabra de Mirtha Legrand sobre su regreso a la televisión

Mirtha Legrand está peleando desde hace varios meses para que Adrián Suar habilite su regreso a la televisión. Sin embargo, el productor no parecería cerrar acuerdos en el canal y su vuelta a la pantalla chica parece cada vez más lejana. Cuando la diva fue consultada al respecto, declaró en Intrusos (América TV) que "todavía no está arreglado" ese tema.

"Los gerentes de los canales son tan complicados... Se pasa el tiempo, yo no quiero que se pase tanto tiempo", se lamentó "La Chiqui". "¿Y si se viene para América? ¿Cómo lo ve?", le sugirió "Pampito". "Ay, me ponés en un apuro", contestó Mirtha, y destacó que tiene muchas ganas de volver a la televisión pronto. "A mí me encanta trabajar. Yo salí de la pandemia, no con depresión, porque no soy depresiva, pero con una tristeza, una angustia...", confesó.

Por otro lado, Suar había dicho días atrás que tuvo una reunión con Mirtha y que iban a cerrar el acuerdo pronto. "Yo creo que se queda en El Trece, espero. Estuvimos reunidos los cuatro y 'La Chiqui' estaba extraordinariamente bien, lúcida, simpática, graciosa... Espero que esté, yo creo que va a estar los sábados".

Además, el productor señaló que la idea es que Mirtha vuelva los sábados a la noche y que su nieta, Juana Viale, esté los domingos al mediodía. "El año pasado la negociación fue complicada. Espero que ahora cambie, que para fines de marzo o primera semana de abril o el 20 de ese mes estemos al aire", cerró el empresario.