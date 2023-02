Salió de El Trece y hace temblar a Adrián Suar con su amenaza: "Todo saldrá a la luz"

Fue participante de El Hotel de los Famosos y estalló en redes con una picante advertencia.

Las grabaciones de El Hotel de los Famosos 2 ya finalizaron y Juan Martino, Martín Coggi, Enzo Aguilar, Sebastián Cobelli, Delfina Gerez Bosco y Federico Barón, entre otros, decidieron juntarse a cenar como reencuentro. Sin embargo, la foto de esa celebración terminó en polémica cuando Flor Moyano disparó contra sus compañeros y puso en jaque a la producción de Adrián Suar.

La influencer realizó un duro descargo en sus redes sociales y acusó a Juan Martino de un supuesto abuso sexual. “¿Grupo hermoso? Se hacen los amigos, suben una fotito como si nada sabiendo todo lo que pasó. Qué triste que apoyen a una persona así, es lamentable”, escribió Flor en historia de Instagram y agregó: “Ya todo saldrá a la luz. Esto habla mucho de la clase de personas que son y a quién apoyan”.

La picante advertencia de Flor Moyano en su cuenta de Instagram.

Ante la polémica, Fernando Carrillo salió a darle ánimos a su compañera tras el tenso momento. “Un beso grande Flor Moyano. Eres una PRINCESA. Tu sigue brillando intensamente. LO MEJOR ESTÁ POR VENIR”, escribió el actor venezolano que participó del reality.

Flor Moyano, participante de El Hotel de los Famosos.

Por otra parte, Martin Salwe, participante de la primera edición del Hotel de los Famosos reveló en Mañanísima cual fue la situación entre ambos concursantes. “Hay que ser cuidadosos con el tema porque es muy serio. A Juan Martino se lo expulsó. No hay ningún tipo de renuncia y tampoco hubo una invitación a que renuncie. Esto está confirmado y lo van a ver. Lo comunican así dentro de las grabaciones”, explicó.

Además, contó cuál fue la decisión del programa: “El Chino Leunis, un día después de que Martino se va del Hotel, se lo comunica al resto de los participantes como una expulsión. Es un tema serio, que sucede por la noche y hay que ver después qué imágenes quieren mostrar".

Sin dar muchos detalles explicó cuál fue el supuesto motivo de expulsión del participante. “Juan Martino fue expulsado de la competencia por una situación insostenible en la convivencia”, sostuvo. “No puedo decir mucho pero, el hecho puntual que generó todo un quiebre en la convivencia y por ende la expulsión de Juan Martino tiene que ver con una situación que sucede por la noche en la cabaña del staff”, señaló y aseguró que Flor Moyano piensa tomar acciones legales contra Martino.

Pampita estalló de bronca en El Hotel de los Famosos

Carolina "Pampita" Ardohain no toleró más y apuntó contra los participantes de El Hotel de los Famosos 2. La conductora del ciclo no pudo contener su furia ante la actitud de algunos concursantes y pidió la intervención de sus compañeros para estabilizar la situación.

La dinámica del reality consiste en que los participante se dividan, semana a semana y a través de pruebas de destreza física, entre staff y huéspedes del Hotel, así cada uno cuenta con diversas responsabilidades y beneficios dentro de la casa. Sin embargo, hay ciertos concursantes a los que les cuesta más acatar órdenes y esto fue lo que enfureció a Pampita.

La situación se dio luego de que Marian Farjat, perteneciente al grupo de staff, llegara tarde a la reunión con Pampita y sin el uniforme correspondiente. Atenta, la conductora le consultó por el delantal, pero la participante la sorprendió con su respuesta. "Lo perdí, no sé dónde está porque uno de los huéspedes me dejó que me meta en la pile", replicó la ex Gran Hermano.

En este marco, Pampita no pudo disimular su furia e hizo un fuerte descargo en contra de estos "atrevimientos". "No sé si se pueden meter a la pile. ¡No se puede! Muchas irregularidades hay en el Hotel. Va a tener que venir Gabriel Oliveri para poner orden", empezó por decir. Luego, sentenció: "No me corresponde, pero me parece que no. Lo pueden tener en cuenta para elegir al que perdura en staff, así que tengan cuidado con esos atrevimientos".

El nuevo horario de El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos sufrirá un drástico cambio en la pantalla de El Trece por las bajas mediciones de rating que ha hecho desde su estreno. Periodistas y cuentas de Twitter especializadas en televisión dieron a conocer la decisión de Adrián Suar ante esta difícil realidad.

"Cambios en la programación del 13. El Hotel de los Famosos pasa a la tarde. 18.30", escribió la periodista Mariana Montero en su cuenta de Twitter. Además, la comunicadora informó que a las 17.30 el canal del Grupo Clarín pondrá al aire la repetición de MDQ, el ciclo de viaje humorístico conducido por Eugenio y Sebastian "Culini" Weinbaum.

*Con información de NA