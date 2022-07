Se terminó el amor: Lorna disparó una inesperada crítica a Susana Giménez

En medio del lanzamiento de Piel de Judas en Punta del Este, Susana Giménez fue expuesta por Lorna, su fanática n° 1. Qué dijo.

Susana Giménez recibió una crítica inesperada en medio de sus distintas actividades laborales. Se trata de Lorna Gemetto, su fanática N° 1, quien dejó entrever una actitud de la diva años atrás que lamentó tras declaraciones brindadas recientemente.

El estreno de la obra teatral Piel de Judas y el especial junto a Sebastián Yatra a través de Telefe y Paramount+ son de las actividades de Susana Giménez que la mantienen ocupada. Pese a esto, en las últimas horas Lorna, su fan, manifestó sus sensaciones en torno a un hecho ocurrido hace unos años que involucra a la diva argentina.

Lorna fue a ver a Susana a Punta del Este y en primera instancia, se mostró muy emocionada por el viaje ya que era su primera vez en Uruguay. "No podía creer estar ahí", expresó en diálogo con el programa radial Detrás de escena conducido por Daniel Gómez Rinaldi en AM 540.

Pese al fin de semana inolvidable para la periodista y abogada, deslizó una situación vivida en el año 2015, cuando la diva protagonizó esta misma obra pero en el teatro Lola Membrives de avenida Corrientes. En ese momento, la fue a ver un total de 22 veces.

"Y pagué por todas las veces que fui, no me regalaban la entrada", lanzó Lorna al respecto. Ese año, Susana se presentó en más oportunidades de las que fue su fanática, por lo que sostuvo: "Si me la hubiesen regalado habría ido todas las noches".

Siete años después, Lorna volvió a verla en un escenario teatral siendo la vez número 23. No solo eso, sino que recorrió las instalaciones de La Mary, la mansión que tiene la diva en la zona de Rincón del Indio, Punta del Este. "Como Susana es fanática de la jardinería, le llevé de regalo unos lápices ecológicos que tienen semillitas y al plantarlos, crecen", dijo.

El proyecto laboral de Susana Giménez en México

Lorna contó algunos detalles que tienen que ver con los trabajos de Susana Giménez. En un impasse que tendrá la obra Piel de Judas, viajará a territorio azteca para concretar un trabajo: "La idea es que la temporada llegue hasta octubre pero en el medio Susana volará a la Ciudad de México".

Se trata de un programa de entretenimientos bajo su conducción y el viaje será entre el 24 de julio y el 5 de agosto. " Es un formato para Amazon y se emitirá tanto en México como en Argentina y otros países de Latinoamérica", indicó su fanática, quien además es periodista.

Fallido regreso de Susana Giménez con una letal golpiza de El Trece

Susana Giménez regresó a la pantalla chica luego de varios años alejada de Telefe. Sin embargo, pese a que se generó gran expectativa en torno a la vuelta de la famosa conductora, los números de rating no fueron los esperados por la producción del canal de la familia.

Susana Invitada de Honor es una producción original de Paramount+ y, pese a que la serie completa se encuentra disponible por completo en la plataforma de streaming, Telefe realizó una emisión especial del programa para captar la atención de más televidentes. Pero aunque esta emisión suponía el regreso de la conductora a la pantalla chica, los números de rating dieron mucho de que hablar.

La emisión del programa especial que Susana grabó junto a Sebastián Yatra duró solo media hora, motivo por el que Telefe retrasó 30 minutos la trasmisión de La Voz Argentina. En este marco, el programa no tuvo mucho tiempo para remontar los bajos números que obtuvo a penas inició: con un piso de 11.7 puntos, el show se colocó a penas por encima de Los 8 Escalones. Pero la situación se revirtió rápidamente.

Para las 22:25, el programa especial de Susana Giménez descendió y se ubicó por debajo del programa que conduce Guido Kaczka por El Trece, algo poco habitual en ese horario. En la instancia final del episodio, Susana Invitada de Honor bajó a las 11,6 puntos mientras que el programa de preguntas escaló hasta los 12,2.