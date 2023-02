Mirtha Legrand mandó al frente a Adrián Suar y tensó la cuerda: "Algunas cosas"

Mirtha Legrand habló con varios medios y apretó a Adrián Suar para definir su regreso a la pantalla de El Trece.

Mirtha Legrand se refirió a su posible regreso a la pantalla de El Trece para conducir sus clásicas mesazas y no dudó en apurar a Adrián Suar. "Faltan algunas cosas", se sinceró algo impaciente la diva durante una breve charla que tuvo con algunos medios a la salida del teatro en la Avenida Corrientes.

La vuelta de Mirtha Legrand a la televisión luego de la pandemia demoró más de lo que le hubiese gustado a "La Chiqui", debido a las extensas negociaciones entre la productora de su nieto y El Trece, por lo que solo pudo estar al aire en unos pocos programas. Con eso en mente, la diva de las mesazas quiso prevenirse que algo similar ocurriera este año y le indicó a su equipo que comenzará rápidamente las charlas con la señal del Grupo Clarín.

Fue la propia Mirtha quien dio detalles de cómo avanzan las negociaciones en los últimos días. A la salida de ver la obra "Tom, Dick & Harry" en el Multiteatro Comafi, Legrand enfrentó a los periodistas presentes y le contó a TN que está muy entusiasmada con su regreso a la pantalla de El Trece: "Vuelvo a la televisión los fines de semana y estamos en tratativas con Adrián Suar, ya casi está".

"Faltan algunas cosas que no voy a decir", agregó "La Chiqui", en un claro mensaje a quienes toman decisiones en El Trece. De todos modos, desde la señal del Grupo Clarín confirmaron que si bien las negociaciones avanzan, todavía están en tratativas y a la espera de una respuesta por parte de StoryLab, la productora de Nacho Viale.

De esta forma, Mirtha, que se encuentra en plena preparación por el festejo de sus 96 años, quiere que su regreso a la pantalla chica quede definido a la brevedad. Sobre los planes que tiene para la celebración, Legrand reveló que recibirá a sus amigos en su casa.

La palabra de Nacho Viale

Por su parte, el nieto y productor de Mirtha también habló hace unos días respecto a la primera reunión que mantuvieron con la gerencia de la señal del Grupo Clarín. "Falta, vamos a ver. Ella tiene ganas de volver, pero recién tuve la primer reunión. La veo contenta y está contenta. Estamos todos contentos", comentó Nacho Viale en una charla con el cronista de A la tarde (América TV).

"Yo quiero que vuelva. No sé si voy a volver a El Trece, no sé si voy a volver a la televisión. Ojalá que sí. Las negociaciones ahora están abiertas, con cualquier canal. No tengo contrato con El Trece", agregó la cabeza de la productora StoryLab. Respecto a lo que desea su hermana y lo que quiere la señal de Juana Viale, Nacho explicó: "Ella quiere hacer un programa orientado a las causas que ella defiende, como el cuidado de los animales, el medio ambiente, el planeta. Pero el canal le responde 'necesitamos sangre'. El canal necesita un programa que apoye a la abuela con contenido político, social y de espectáculos".