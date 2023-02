Chau Telefe: Susana Giménez vuelve a conducir lejos de su canal histórico

La famosa conductora confirmó su destino televisivo y aseguró que abandona por tiempo indeterminado a Telefe.

Luego de varias especulaciones sobre el tema, Susana Giménez confirmó su inminente regreso a la pantalla chica. Sin embargo, esta esperada vuelta se dará lejos de Telefe, el canal de que la acunó durante tantos años, y migrará a una nueva plataforma que nada tiene que ver con el canal de la familia.

Tras haber protagonizado varias producciones para Paramount+, plataforma de streaming que trabaja en conjunto con Telefe, Giménez encarará un proyecto de conducción para Amazon Prime Video. Precisamente, la emblemática conductora encarará un ciclo de entretenimiento con humorista.

"Sabemos que somos campeones del mundo, pero ¿sabemos qué comediante es campeón de Argentina? ¿Quién la clava en el ángulo en cada chiste? ¿Quiénes son los mejores en gambetear al mal humor y pegarles a los temas más sensibles", empieza por decir la voz en off de Susana en la promoción del programa. El ciclo se llamará LOL y estará disponible únicamente en streaming.

El ciclo consiste en que un grupo de reconocidos humoristas convivan en una casa en donde "están prohibidas las risas" y, el primero que se ría, quedará eliminado. "La diva argentina Susana Giménez llega para controlar que no haya ninguna risa a la vista durante la competencia. 10 comediantes se enfrentarán durante 6 horas aguantando la risa. Si en el rostro del alguien se dibuja una pequeña sonrisa o si se escapa una carcajada, recibirán una advertencia", finaliza el comunicado oficial de la plataforma.

Gran Hermano: Alfa confesó su vínculo secreto con Susana Giménez

Walter "Alfa" Santiago fue el protagonista del debate de Gran Hermano 2022 (Telefe) y sorprendió a todos los panelistas al revelar que tiene un vínculo con Susana Giménez desde hace varios años.

En reiteradas ocasiones, "Alfa" contó que conoció a varios famosos. Incluso su hermano contó en varias entrevistas que Walter es "un cholulo" y que siempre le gustó conocer a figuras públicas y tomarse fotos con ellas. En medio del debate, el hombre de 61 años contó que también conoció a la histórica conductora de televisión.

Todo comenzó cuando Laura Ubfal lo acusó de haber mentido sobre su relación con diferentes famosas. "Laura Fidalgo, Adriana Mendoza (la hermana de Flavio), Georgina Barbarossa y Moria Casan salieron a desmentir haber tenido una relación con vos", le señaló la panelista. En su defensa, "Alfa" explicó que en ningún momento dijo que había salido con ellas, pero que sí que las había conocido.

Sobre Moria, dijo que "no se la levantó", sino que se la cruzó mientras estaba en un auto. Acto seguido, deslizó: "Yo inventé el 'Hola Susana', porque cuando tenía 10 años la llamaba por teléfono. Era chiquito y Susana era la chica shock de la propaganda Cadum". Y explicó que un día buscó en la guía telefónica el teléfono de Héctor Caballero, pareja de Susana en aquel entonces, y la llamó por teléfono.

"Llamaba y me atendía Susana. Yo le decía: 'Hola, Susana. Haceme shock'. Un día estaba con una amigo, la llamo y me dice: 'Vos sos un caballerito. Si te hago shock, ¿no me molestás más?'. 'Te prometo', le dije. Me hizo shock y nunca más la volví a llamar", detalló "Alfa". "Pobre Susana, ¡un acosador!", apuntó Ubfal.

Walter cerró su anécdota contando que en su cumpleaños de 18 años se cruzó a Susana en un restaurante en Mar del Plata y le contó la historia. "Le dije: 'Yo el que la llamaba por teléfono cuando era chiquito'. Y me dice: 'Eras vos', y se mata de risa, cerró "Alfa". Miles de usuarios de las redes sociales se rieron con su anécdota e hicieron los memes más divertidos.