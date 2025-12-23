Recetas de galletas para Navidad: paso a paso y cómo hacerlas

Galletas navideñas.

La Navidad tiene sabores que funcionan como una máquina del tiempo. El perfume de la manteca en el horno, el jengibre recién molido o el chocolate derritiéndose activan recuerdos compartidos, mesas largas y sobremesas sin apuro. En un contexto en el que la cocina casera volvió a ganar protagonismo, las galletas navideñas recuperan su lugar como gesto afectivo y tradición viva.

Las búsquedas de recetas simples y rápidas se disparan en diciembre, especialmente aquellas pensadas para hacer en familia. Además, confirman que no hace falta complejidad para crear momentos memorables. En tiempos de celebración austera, pero significativa, lo hecho en casa vuelve a ocupar el centro de la escena: harina, horno y un poco de tiempo compartido alcanzan para que la Navidad tenga gusto a hogar.

Acá, cinco recetas de galletas de Navidad fáciles, con ingredientes accesibles y explicaciones claras, ideales tanto para cocinar con chicos como para resolver un regalo casero de último momento.

Recetas de galletas clásicas y sabrosas para Navidad

Galletas de manteca clásicas

Un infaltable absoluto de las fiestas, suaves y versátiles.

Galletas de manteca.

Ingredientes:

Manteca (250 g).

Azúcar (200 g)

Un huevo.

Harina (400 g).

Esencia de vainilla.

Preparación:

Batir manteca y azúcar, sumar el huevo y la vainilla. Incorporar la harina hasta lograr una masa homogénea. Formar bolitas, aplastar levemente y hornear a 180° por 10 a 12 minutos.

Galletas de jengibre

El sabor que define la Navidad en todo el mundo.

Galletas de jengibre.

Ingredientes:

Harina (250 g).

Azúcar moreno (100 g).

Jengibre en polvo.

Canela.

Miel (100 g).

Un huevo.

Preparación:

Mezclar todo. Reposar la masa 30 minutos en frío. Estirar, cortar y hornear a 180° por 8 a 10 minutos.

Galletas con chispas de chocolate

Crujientes por fuera, tiernas por dentro y siempre populares.

Galletas con chips de chocolate.

Ingredientes:

Manteca (200 g).

Azúcar blanco y morena (150 g de cada uno).

Dos huevos.

Harina (300 g).

Chispas de chocolate (200 g).

Preparación:

Batir manteca y azúcares, sumar huevos, harina y chocolate. Formar bolitas y hornear a 190° por 10 minutos.

Galletas decoradas con glaseado

La opción ideal para cocinar con chicos y personalizar cada bandeja.

Ingredientes:

Galletas base.

Azúcar.

Agua.

Colorantes.

Preparación:

Preparar el glaseado mezclando azúcar y agua. Colorear y decorar las galletas ya frías.

Galletas rápidas de avena

Simples, nutritivas y listas en minutos.

Galletas de avena.

Ingredientes:

Avena (200 g).

Azúcar morena (100 g).

Manteca derretida (100 g).

Una banana madura.

Preparación: