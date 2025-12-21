Cómo se hace el vitel tone sin anchoas: tips para la salsa

El vitel toné es uno de esos platos que no pueden faltar en la mesa de fin de año argentina. Con raíces en el vitello tonnato del Piamonte italiano, este clásico se consolidó en el país a partir de la inmigración y se transformó en un emblema culinario navideño por su textura cremosa y sabor equilibrado. Sin embargo, para quienes prefieren un perfil más suave del platillo, existe una versión sin anchoas que mantiene la esencia tradicional sin el gusto intenso del pescado.
A diferencia de la receta clásica, donde las anchoas aportan un toque salado y umami a la salsa, la preparación sin anchoas simplifica los sabores y hace que el plato sea más accesible a todos los paladares sin perder su carácter festivo. La clave está en combinar ingredientes que equilibren cremosidad, acidez y aroma sin recurrir al pescado.
Ingredientes para el vitel toné sin anchoas
Esta es la lista de ingredientes que se necesitan en el plato tradicional, para un aproximado de ocho porciones:
- 1 kg de peceto de ternera
- 2 zanahorias
- 1 cebolla
- 1 rama de apio
- Sal al gusto
- 2 latas de atún al natural (bien escurridas)
- 1 taza de mayonesa
- ½ taza de crema de leche
- 1 cucharada de mostaza
- 2 cucharadas de alcaparras
- Jugo de ½ limón (opcional, al gusto)
- Caldo de cocción de la carne (cantidad necesaria)
- Perejil fresco picado (opcional, para decorar)
- Huevo duro en rodajas (opcional, para la presentación)
Preparación de la receta de vitel toné sin anchoas
- La base de esta versión es un peceto de ternera cocido hasta quedar bien tierno. Se lo cocina con verduras aromáticas como zanahoria, cebolla y apio, en agua con sal hasta que la carne se desprende fácilmente. Una vez listo, se deja enfriar por completo antes de cortarlo en rodajas finas de entre 2 y 4 milímetros.
- El corazón del plato es la salsa: atún al natural, mayonesa, crema de leche, mostaza y alcaparras se licúan hasta obtener una mezcla homogénea y sedosa. Un chorrito de jugo de limón o un poco del caldo de cocción puede sumarse para aportar un toque cítrico que ilumina los sabores.
- Una vez preparada la salsa, se arma la fuente alternando capas de rodajas de peceto con la crema. Se recomienda decorar con alcaparras adicionales y, si se desea, perejil picado o rodajas finas de huevo duro. Finalmente, el plato debe reposar en la heladera por al menos dos horas: este tiempo permite que los sabores se integren y que la presentación sea aún más sabrosa al momento de servir.
- Esta versión sin anchoas es más suave, ofrece una alternativa deliciosa como entrada fría y tiene todo el potencial para convertirse en la estrella de la mesa navideña.