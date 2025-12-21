Cómo se hace el vitel tone sin anchoas: tips para la salsa

Vitel toné: un platillo tradicional de la navidad argentina.

El vitel toné es uno de esos platos que no pueden faltar en la mesa de fin de año argentina. Con raíces en el vitello tonnato del Piamonte italiano, este clásico se consolidó en el país a partir de la inmigración y se transformó en un emblema culinario navideño por su textura cremosa y sabor equilibrado. Sin embargo, para quienes prefieren un perfil más suave del platillo, existe una versión sin anchoas que mantiene la esencia tradicional sin el gusto intenso del pescado.

A diferencia de la receta clásica, donde las anchoas aportan un toque salado y umami a la salsa, la preparación sin anchoas simplifica los sabores y hace que el plato sea más accesible a todos los paladares sin perder su carácter festivo. La clave está en combinar ingredientes que equilibren cremosidad, acidez y aroma sin recurrir al pescado.

Ingredientes para el vitel toné sin anchoas

Esta es la lista de ingredientes que se necesitan en el plato tradicional, para un aproximado de ocho porciones:

1 kg de peceto de ternera

2 zanahorias

1 cebolla

1 rama de apio

Sal al gusto

al gusto 2 latas de atún al natural (bien escurridas)

(bien escurridas) 1 taza de mayonesa

½ taza de crema de leche

1 cucharada de mostaza

2 cucharadas de alcaparras

Jugo de ½ limón (opcional, al gusto)

(opcional, al gusto) Caldo de cocción de la carne (cantidad necesaria)

de la carne (cantidad necesaria) Perejil fresco picado (opcional, para decorar)

picado (opcional, para decorar) Huevo duro en rodajas (opcional, para la presentación)

Existen varias recetas alternativas de vitel toné.

Preparación de la receta de vitel toné sin anchoas