La medialuna con vitel toné que conquistó las redes.

Faltan pocas horas para la Nochebuena y el posterior festejo navideño y las redes sociales se llenaron de recetas navideñas en alusión a la fecha. Y un popular bodegón de la Ciudad de Buenos Aires aprovechó esta ola para sumar a su carta una reversión de un clásico: la medialuna rellena... con vitel toné.

La panadería Atelier Fuerza, parte del bodegón F5 Cantina (que tiene locales en Villa Crespo y Chacarita), anunció su nueva incorporación a la carta con motivos navideños. Se trata de la clásica medialuna de manteca rellena de vitel toné, un imbatible de la mesa de Navidad. "Pueden pedir medialunas con Vitel tone todos los almuerzos de F5 lunes a sábado", indicaron en una reciente publicación de redes sociales con una sugerente foto de la delicia que se sumó a sus platos.

La medialuna con vitel toné que no tardó en hacerse viral tiene un valor de $12.500 y la innovadora propuesta se ganó la atención de las redes, con cientos de usuarios que reaccionaron comentando sus ganas de probar el manjar navideño.

¿Cuál es el secreto para armar un Vitel toné perfecto y que pocos saben?

"A descansar en el caldo. Si compraron peceto al vacío, como fue mi caso, la pieza viene sucia. Recuerden quitarle la aponeurosis (telilla) a la carne para que no salga curvo y desgrasarla. No la pongan tal cual se la dan en la carnicería, salvo que su carnicero sea pundonoroso y haga el trabajo por ustedes. Como ya vimos el caldo debe tirar vapor, pero no hervir a borbotones", manifestó Pedro Lambertini, como figura su usuario de X (Ex Twitter).

Por lo general, se recomienda que la pieza de peceto debe ser de un kilo y medio, debido a que el paso de las horas provocará que pierda su tamaño de manera considerable. Además, es necesario recordar que una vez cocinado es importate dejarlo en reposo y luego cortarlo para terminar de elaborar el plato.

Receta del vitel toné

Ingredientes

1 peceto de un kilo y medio.

Verduras: cebolla, puerro y apio (queda a elección de quien arme el plato).

Sal gruesa a gusto.

100 cc de crema.

Alcaparras.

Pimienta molida.

Hay algunas recetas que recomiendan agregar anchoas o atún de lata al mix de verduras, crema y alcaparras pero no todos se encuentran a gusto con la mezcla de pescado y carne vacuna en un mismo plato. Por lo tanto, se recomienda considerar los gustos de los presentes y elaborar la salsa que mejor considerada se encuentre.