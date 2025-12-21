Con colores navideños: receta de cupcakes red velvet para esta Nochebuena

Los cupcakes son ideales para una presentación en la mesa navideña.

La mesa dulce de Nochebuena cumple un rol central en la celebración, ya que es el momento en el que se comparten postres, charlas y sobremesas en un clima distendido. Dentro de las opciones más elegidas, los cupcakes de red velvet se destacan como una alternativa ideal: se pueden comer con la mano, no requieren cubiertos y su característico color rojo combina perfectamente con la estética navideña.

Además, los cupcakes de red velvet pueden decorarse con frosting blanco, verdes o detalles festivos que suman un toque especial y atractivo a la mesa. Otro punto a favor de esta preparación es que son de preparación sencilla y no demandan técnicas complejas de pastelería.

La receta base es bastante accesible y permite organizarse con anticipación, ya que pueden hornearse el día previo sin perder sabor ni textura; esto resulta especialmente práctico en fechas como Nochebuena, cuando suele haber varias comidas y preparativos en simultáneo. Al ser porciones individuales, los cupcakes evitan cortes, desarmes y demoras, haciendo que todo fluya con mayor comodidad. También permiten variedad, ya que se pueden combinar distintos rellenos o decoraciones sin complicaciones, logrando una mesa dulce atractiva, ordenada y funcional.

Receta de cupcakes de red velvet con decoración navideña

Ingredientes

120 g de manteca a temperatura ambiente

200 g de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de cacao amargo

1 cucharadita de colorante rojo en gel o líquido

240 g de harina común 0000

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

120 ml de leche

1 cucharadita de vinagre blanco o jugo de limón

Cupcakes navideños.

Para el frosting (clásico de queso crema)

200 g de queso crema

100 g de manteca blanda

150 g de azúcar impalpable

Esencia de vainilla a gusto

Para la decoración navideña

Granas rojas y verdes

Confites blancos

Mini arbolitos, estrellas o copos comestibles (opcional)

Paso a paso de los cupcakes

Precalentar el horno a 180 °C y colocar pirotines en un molde para cupcakes. Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema clara y suave. Agregar los huevos de a uno y la esencia de vainilla, integrando bien. En un bowl aparte, mezclar el cacao con el colorante rojo y sumar a la preparación. Incorporar la harina tamizada con el polvo de hornear y la sal, alternando con la leche. Mezclar suavemente hasta integrar. Añadir el vinagre o jugo de limón y mezclar apenas (ayuda a intensificar el color y la textura). Rellenar los pirotines hasta ¾ de su capacidad. Hornear durante 18-22 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Dejar enfriar por completo.

Paso a paso del frosting