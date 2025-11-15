Receta para combatir el calor: mousse de mango, cremoso y riquísimo para hacer en verano.

Existe una receta muy sencilla para preparar mousse de mango, ideal para disfrutar en verano. Si estás buscando recetas simples y fáciles de hacer con pocos ingredientes, que además de ser deliciosas sean una alternativa más saludable a los típicos helados o postres, esta receta te va a encantar.

Es perfecta si sos de comer cosas dulces y querés saciar antojos con algo refrescante que no sea helado, lleno de azúcares y colorantes. También es una receta ideal para hacerles a los chicos y que coman algo nutritivo y rico al mismo tiempo.

Además, este mousse es alto en proteínas ya que lleva yogur griego natural como ingrediente estrella. Podés comprar sin endulzar para que sea todavía más saludable. No tiene que ser de vainilla, sino de sabor natural. La receta fue compartida por Johanna Brousek, creadora de recetas en sus redes sociales. La receta original se hace con mango, pero en realidad podés hacerlo con la fruta que quieras.

Receta de mousse de mango

Ingredientes

1 mango

1 taza de yogur griego natural

10 gr de gelatina sin sabor en polvo

1/2 taza de agua caliente

Moldes para muffins o cualquier recipiente que tengas

Preparación