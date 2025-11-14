Existe una receta fresca y perfecta para preparar este verano 2026 de barritas heladas de limón, que además de ser deliciosas, son energéticas y muy fáciles de hacer. Son ideales si tenés ganas de comer algo fresco, saludable y riquísimo que te de energía para todo el día.
Las barritas heladas son una gran alternativa para los fanáticos del helado y amantes de los snacks dulces que quieran comer más saludable. Se preparan muy fácil con ingredientes que se compran en dietéticas y supermercados. Como se preparan con frutos secos, aportan una gran cantidad de energía y grasas saludables.
La receta fue compartida por Tasty Iri, quien comparte recetas saludables en sus redes sociales. La creadora de la receta usó leche de coco en lata para para prepararlas, pero podés usar leche condensada común. Lo importante es que tenga una consistencia algo espesa.
Receta de barritas heladas de limón
Ingredientes
-
200 g de frutos secos
-
200 g de dátiles
-
250 g de castañas de cajú (también pueden ser almendras)
-
100 g leche de coco o común condensada
-
50g de miel (o endulzante)
-
Jugo de 2 limones y ralladura de limón a gusto antes de congelar
Preparación
-
Procesar los frutos secos con los dátiles (los dátiles deben estar previamente lavados y sin su carozo)
-
Te va a quedar una masa pegajosa. Aplastala contra un molde de budín o el que tengas con la ayuda de una cuchara. Llevar al congelador hasta que se endurezca.
-
Aparte, procesar las castañas de cajú o almendras con la leche de coco o leche condensada, el jugo de limón y la miel o endulzante.
-
Llevar esta mezcla al molde arriba de la base. Decorar con ralladura de limón.
-
Llevar a freezer o congelador durante un par de horas.
-
¡Listo!