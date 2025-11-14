Receta fresca para el verano 2026: barritas heladas de limón, te dan energía y se hacen en minutos.

Existe una receta fresca y perfecta para preparar este verano 2026 de barritas heladas de limón, que además de ser deliciosas, son energéticas y muy fáciles de hacer. Son ideales si tenés ganas de comer algo fresco, saludable y riquísimo que te de energía para todo el día.

Las barritas heladas son una gran alternativa para los fanáticos del helado y amantes de los snacks dulces que quieran comer más saludable. Se preparan muy fácil con ingredientes que se compran en dietéticas y supermercados. Como se preparan con frutos secos, aportan una gran cantidad de energía y grasas saludables.

La receta fue compartida por Tasty Iri, quien comparte recetas saludables en sus redes sociales. La creadora de la receta usó leche de coco en lata para para prepararlas, pero podés usar leche condensada común. Lo importante es que tenga una consistencia algo espesa.

Receta de barritas heladas de limón

Ingredientes

200 g de frutos secos

200 g de dátiles

250 g de castañas de cajú (también pueden ser almendras)

100 g leche de coco o común condensada

50g de miel (o endulzante)

Jugo de 2 limones y ralladura de limón a gusto antes de congelar

Preparación