Hay una receta fresca, saludable y deliciosa para preparar helados de banana, chocolate y coco para este verano 2026. Si ya te aburriste de los helados comprados en heladería o querés una alternativa más saludable, esta receta te va a encantar.
Receta de helados fresca y saludable
Preparar helados caseros no solamente es más saludable, ya que tenés todo el control sobre la cantidad de azúcar que le querés poner y no llevan conservantes, sino que también es mucho más económico.
"Una receta simple y fresca, perfecta para tener lista en el freezer. Mezclás todo, armás los heladitos y listo: tenés un postre casero que se disfruta a cualquier hora", escribió Ailu Tokman, la creadora de la receta, en su perfil de TikTok donde comparte recetas fáciles de hacer.
"Probé un hack nuevo que me re copó: derretí el chocolate directamente en una manga para formar el molde como si fuera un cucurucho. Queda súper bien y no necesitás nada más. Pero si querés ir a lo seguro, los vasitos descartables siempre están a la mano", agrega la cocinera. Para comprender mejor la receta, se aconseja que mires el video.
Receta de helados de banana, chocolate y coco
Ingredientes
-
4 bananas maduras
-
1 cda de miel
-
1/2 taza de bebida 100% vegetal de coco (puede ser de vaca también)
-
Esencia de vainilla
-
Dulce de leche colonial
-
Chocolate semiamargo
-
Mangas (se compran en papeleras) o vasitos de plástico con palitos de helado
Preparación
-
Cortar las bananas en rodajas, meterlas en una bolsita y llevarlas al freezer durante unas horas hasta que se congelen.
-
Una vez heladas, sacarlas y llevar a procesadora o licuadora con la miel, el extracto de vainilla y la leche de coco (o de vaca o la que más te guste).
-
Cuando tengas todo procesado llevalo a un recipiente.
-
Sumale cucharadas a gusto de dulce de leche y pedazos de chocolate amargo. Revolvé muy bien.
-
Para formar los cucuruchos, agarrar una manga y meterle pedazos de chocolate en pedacitos en el fondo. Remojala en agua caliente para que el chocolate se derrita y rellená el resto de las mangas con el helado. Te tiene que quedar en forma de cono. Si no tenés mangas podés usar vasitos de plástico, hacer lo mismo y sumarles un palito de helado en el centro para tener de dónde agarrarlo.
-
Llevá al freezer durante un par de horas hasta que se congelen.
-
¡Listo!