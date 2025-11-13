Receta fresca para este verano 2026: helados caseros de banana, chocolate y coco.

Hay una receta fresca, saludable y deliciosa para preparar helados de banana, chocolate y coco para este verano 2026. Si ya te aburriste de los helados comprados en heladería o querés una alternativa más saludable, esta receta te va a encantar.

Receta de helados fresca y saludable

Preparar helados caseros no solamente es más saludable, ya que tenés todo el control sobre la cantidad de azúcar que le querés poner y no llevan conservantes, sino que también es mucho más económico.

"Una receta simple y fresca, perfecta para tener lista en el freezer. Mezclás todo, armás los heladitos y listo: tenés un postre casero que se disfruta a cualquier hora", escribió Ailu Tokman, la creadora de la receta, en su perfil de TikTok donde comparte recetas fáciles de hacer.

"Probé un hack nuevo que me re copó: derretí el chocolate directamente en una manga para formar el molde como si fuera un cucurucho. Queda súper bien y no necesitás nada más. Pero si querés ir a lo seguro, los vasitos descartables siempre están a la mano", agrega la cocinera. Para comprender mejor la receta, se aconseja que mires el video.

Receta de helados de banana, chocolate y coco

Ingredientes

4 bananas maduras

1 cda de miel

1/2 taza de bebida 100% vegetal de coco (puede ser de vaca también)

Esencia de vainilla

Dulce de leche colonial

Chocolate semiamargo

Mangas (se compran en papeleras) o vasitos de plástico con palitos de helado

Preparación