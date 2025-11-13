EN VIVO
Recetas de cocina

Receta fresca para este verano 2026: helados caseros de banana, chocolate y coco

Así es como podés preparar unos deliciosos helados caseros de banana, chocolate y coco: frescos y riquísimos para hacer este verano 2026.

13 de noviembre, 2025 | 10.40

Hay una receta fresca, saludable y deliciosa para preparar helados de banana, chocolate y coco para este verano 2026. Si ya te aburriste de los helados comprados en heladería o querés una alternativa más saludable, esta receta te va a encantar.

Receta de helados fresca y saludable

Preparar helados caseros no solamente es más saludable, ya que tenés todo el control sobre la cantidad de azúcar que le querés poner y no llevan conservantes, sino que también es mucho más económico.

"Una receta simple y fresca, perfecta para tener lista en el freezer. Mezclás todo, armás los heladitos y listo: tenés un postre casero que se disfruta a cualquier hora", escribió Ailu Tokman, la creadora de la receta, en su perfil de TikTok donde comparte recetas fáciles de hacer.

"Probé un hack nuevo que me re copó: derretí el chocolate directamente en una manga para formar el molde como si fuera un cucurucho. Queda súper bien y no necesitás nada más. Pero si querés ir a lo seguro, los vasitos descartables siempre están a la mano", agrega la cocinera. Para comprender mejor la receta, se aconseja que mires el video.

Receta de helados de banana, chocolate y coco

Ingredientes

  • 4 bananas maduras

  • 1 cda de miel 

  • 1/2 taza de bebida 100% vegetal de coco (puede ser de vaca también)

  • Esencia de vainilla 

  • Dulce de leche colonial

  • Chocolate semiamargo

  • Mangas (se compran en papeleras) o vasitos de plástico con palitos de helado

Preparación

  1. Cortar las bananas en rodajas, meterlas en una bolsita y llevarlas al freezer durante unas horas hasta que se congelen. 

  2. Una vez heladas, sacarlas y llevar a procesadora o licuadora con la miel, el extracto de vainilla y la leche de coco (o de vaca o la que más te guste).

  3. Cuando tengas todo procesado llevalo a un recipiente.

  4. Sumale cucharadas a gusto de dulce de leche y pedazos de chocolate amargo. Revolvé muy bien.

  5. Para formar los cucuruchos, agarrar una manga y meterle pedazos de chocolate en pedacitos en el fondo. Remojala en agua caliente para que el chocolate se derrita y rellená el resto de las mangas con el helado. Te tiene que quedar en forma de cono. Si no tenés mangas podés usar vasitos de plástico, hacer lo mismo y sumarles un palito de helado en el centro para tener de dónde agarrarlo.

  6. Llevá al freezer durante un par de horas hasta que se congelen.

  7. ¡Listo!

