Receta fresca de smoothies frutales, riquísimos para este verano 2026 y más ricos que el helado.

Existe una receta fresca, deliciosa y muy fácil para preparar smoothies frutales y combatir el calor. Este postre es ideal para las personas que quieran comer saludable y nutritivo sin resignar a comer rico. Además, es perfecto para comer algo fresco y dulce en los desayunos y las meriendas.

No se trata ni de helado, ni de yogur, sino de una mezcla de ambos. Los smoothies se preparan a base de frutas congeladas y yogur natural, de manera que te queda una especie de helado frutal de yogur con textura cremosa. Si no podés o no querés consumir azúcar, usá un yogur natural sin azúcar.

La receta fue compartida por Gastón GBG, quien comparte recetas saludables en sus redes sociales. En el video que compartió, preparó diferentes smoothies a base de yogur utilizando distintas frutas congeladas, pero podés prepararlos con las frutas que más te gusten o que tengas en casa.

"La clave es la fruta congelada. La podés hacer vos con frío, una fruta y una bolsa, o pagarlo hecho y pagar el triple. Vos elegís", explica el tiktoker. Tal como lo explica, la alternativa más económica es comprar frutas frescas, lavarlas, cortarlas en trozos y guardarlos en el freezer. Cuando ya las tengas bien endurecidas, ahora sí vas a poder comenzar con la receta.

Receta de smoothies frutales para este verano 2026

Smoothie 1: de frutilla y banana

Ingredientes

Frutillas (aproximadamente 10) y 2 bananas, previamente lavadas y congeladas.

Yogur natural sin azúcar (2 o 3 cucharadas).

Preparación

Verter primero el yogur (muy importe) y luego la fruta congelada en una licuadora para no sobre exigir al aparato. Licuar y servir. Podés comerlo con más frutas, con granola o solo.

Smoothie 2: de arándanos y banana

Ingredientes

Puñado de arándanos y 2 bananas, lavados y congelados.

Yogur natural sin azúcar (2 o 3 cucharadas).

Preparación

Verter primero el yogur (muy importe) y luego la fruta congelada en una licuadora para no sobre exigir al aparato. Licuar y servir. Podés comerlo con más frutas, con granola o solo.

Smoothie 3: de kiwi y banana

1 kiwi y 2 bananas, lavados y congelados.

Preparación